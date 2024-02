Herve Renard jest głównym kandydatem do objęcia reprezentacji Egiptu - informuje serwis Kora Plus. Obecnie szkoleniowiec pracuje z kobiecą kadrą Francji.

Źródło: Kora Plus

IMAGO / Kim Price Na zdjęciu: Herve Renard

Herve Renard obejmie reprezentację Egiptu?

Herve Renard zdobył dużą popularność w Polsce podczas mundialu w Katarze. Francuski trener pracował wówczas z reprezentacją Arabii Saudyjskiej i zaimponował kibicom swoją przemową motywacyjną. W pewnym momencie był nawet wymieniany jako faworyt do zastąpienia Czesława Michniewicza.

Teraz 55-latek pracuje z reprezentacją Francji kobiet. Jednak według informacji portalu Kora Plus niebawem może zmienić miejsce pracy ze względu na poważne zainteresowanie Egiptu. Mohamed Salah i spółka zawiedli na Pucharze Narodów Afryki, co skłania tamtejsze władze do zmiany selekcjonera.

Renard na kontynencie afrykańskim święcił swoje największe sukcesy, wygrywając Puchar Narodów Afryki z Zambią i Wybrzeżem Kości Słoniowej.