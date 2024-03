IMAGO / Steinsiek.ch Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer opuścił zgrupowanie reprezentacji Niemiec

Wszystko z powodu kontuzji mięśnia przywodziciela

37-latek miał być jedynką w bramce zespołu

Nowe wieści w sprawie kontuzji Neuera

Zapadła już decyzja, że to Manuel Neuer będzie ponownie numerem jeden niemieckiej kadry podczas wielkiego turnieju – Euro 2024. Doświadczony golkiper nie wspomoże jednak swojej kadry w nadchodzących sparingach. W sobotę Niemcy zagrają z Francuzami.

Trener bramkarzy Bayeru, Michael Rechner, przekazał w weekend dobre wieści w sprawie zdrowia Manuela Neuera. – Na szczęście nie jest to poważny uraz. Manuel szybko powinien wrócić do zdrowia. To, kiedy dokładnie zobaczymy go znów w składzie, powinno wyjaśnić się w przyszłym tygodniu – wyjaśnił szkoleniowiec.

W tym sezonie Neuer wystąpił jak dotąd w 24 meczach dla swojego klubu.