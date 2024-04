fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer, mimo upływających lat, wciąż prezentuje się znakomicie

Bramkarz Bayernu Monachium jest niekwestionowanym numerem jeden w zespole

38-latek nie spieszy się z przejściem na piłkarską emeryturę

Neuer chce zostać w Bayernie na kolejne lata

Manuel Neuer długo czekał, aby wrócić do bramki Bayernu Monachium. Po wyleczeniu kontuzji potwierdza, że w dalszym ciągu stać go na grę na najwyższym poziomie. Doskonale pokazał to chociażby przy okazji ostatniego meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem, gdzie mimo straty dwóch bramek był jednym z najlepszych w swojej drużynie.

Bayern traktuje go jako niekwestionowany numer jeden, natomiast coraz częściej myśli nad przyszłością. Naturalnym następcą Neuera w bramce Bawarczyków miałby być Alexander Nubel, który jest aktualnie wypożyczony. Na swoją szansę będzie musiał jeszcze poczekać, bowiem weteran nie zamierza odchodzić na piłkarską emeryturę.

Niedawno Neuer przedłużył swoją umowę z Bayernem do 2025 roku. Wydaje się, że nie będzie to jego ostatni kontrakt. Bramkarz planuje zostać w Monachium na jeszcze sezon dłużej. Jeśli tak się stanie, będzie występował już jako czterdziestoletni zawodnik.