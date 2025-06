Cezary Kulesza bierze się do pracy w poszukiwaniu nowego selekcjonera. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", do tej pory trwała zabawa z mediami, a poszukiwania rozpoczną się na poważnie we wtorek.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza bierze się do pracy… dopiero od wtorku

Reprezentacja Polski od kilkunastu dni pozostaje bez selekcjonera. Na stanowisku najważniejszego trenera w kraju trwa wakat od momentu, w którym do dymisji podał się Michał Probierz. Selekcjoner w ten sposób zareagował na słabe wyniki zespołu oraz porażkę w meczu z Finlandią, a także aferę wokół odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu.

Tym samym od kilku tygodni trwa medialna burza w kwestii tego, kto obejmie stanowisko po Probierzu. Kandydatów w tym czasie przewinęło się sporo, ale wiadomo, że chociażby Maciej Skorża odmówił. Wraca za to coraz mniej temat Jerzego Brzęczka. Okazuje się jednak, że do tej pory trwała zabawa z mediami w wykonaniu Cezarego Kuleszy, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Zdaniem dziennikarza, poszukiwania na poważnie dopiero ruszą… we wtorek.

– Według mojej wiedzy Kulesza za wybór selekcjonera na poważnie bierze się dopiero we wtorek. Do tej pory trwała zabawa z mediami, mało rozmów z zainteresowanymi, za kulisami prezes robił dużą politykę – starał się ustalać Radę Nadzorczą Ekstraklasy, bo w niedzielę odbędzie się Walne Zgromadzenia ESA i przygotowywał się do poniedziałkowych wyborów PZPN – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie „Pogadajmy o piłce”.

