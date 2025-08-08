Brzęczek selekcjonerem młodzieżówki. Boniek nie daje szans

Jerzy Brzęczek został dziś ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Zbigniew Boniek na platformie X jasno napisał: nie widzę go dobrze.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Brzęczek nie jest dobrym wyborem?

Jerzy Brzęczek został dziś ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Dla byłego szkoleniowca pierwszej kadry jest to powrót do pracy po kilku latach przerwy. Ostatni raz pracował bowiem w 2022 roku, gdy prowadził Wisłę Kraków. Od tamtego momentu wielokrotnie łączony był z różnymi projektami, ale ostatecznie wybierano inaczej. Tak było przecież chociażby podczas ostatniego wyboru selekcjonera, którym został Jan Urban.

Niemniej Brzęczek w kadrze młodzieżowej to bardzo duże nazwisko, które powinno pomóc w prowadzeniu młodych piłkarzy. Kadra Adama Majewskiego bardzo słabo zaprezentowała się na Euro na Słowacji, gdzie zajęła ostatnie miejsce w grupie. Teraz przed nowym szkoleniowcem nowe wyzwania i naprawa gry tego zespołu. Swoje zdanie na temat tej nominacji ma jednak Zbigniew Boniek, który we wpisie na platformie X (dawniej Twitter), nie daje wielkich szans Brzęczkowi.

– Mnie się wydaje, że Jerzy Brzęczek może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to go nie widzę dobrze – napisał były prezes PZPN-u, który zatrudniał, a potem zwalniał Brzęczka przed Euro 2020.

Zobacz także: Brzęczek wraca do pracy! Obejmie ważną reprezentację