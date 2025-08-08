Brzęczek wraca do pracy! Obejmie ważną reprezentację

Jerzy Brzęczek został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Były szkoleniowiec pierwszej kadry zastąpił na tym stanowisku Adama Majewskiego, o czym już oficjalnie poinformował PZPN.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek znów selekcjonerem

Reprezentacja Polski do lat 21 bardzo słabo zaprezentowała się podczas turnieju młodzieżowych mistrzostw Europy na Słowacji. Biało-Czerwoni po trzech meczach wrócili do domu, a w swojej grupie zajęli ostatnie miejsce z bilansem aż minus dziewięciu goli. Tym samym można było się spodziewać, że po turnieju dojdzie do zmiany na stanowisku selekcjonera.

Jak właśnie poinformował oficjalnie PZPN, Jerzy Brzęczek został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Dla szkoleniowca jest to powrót do pracy po kilku latach przerwy, bowiem ostatni klub prowadził w 2022 roku. Tym samym na stanowisku zastąpił Adama Majewskiego, który z kadrą pracował od września 2023 roku.

Brzęczek jeszcze kilka tygodni temu przymierzany był do roli pierwszego selekcjonera w seniorskiej reprezentacji naszego kraju. Finalnie wybór padł jednak na Jana Urbana. Ostatnim klubem 54-latka była oczywiście Wisła Kraków, gdzie jednak spadł z PKO Ekstraklasy, a następnie szybko odszedł podczas kampanii w 1. lidze. W roli selekcjonera Biało-Czerwonych zasiadał na ławce trenerskiej 24 razy i 12-krotnie wygrał, zaliczył pięć remisów oraz siedem porażek.

– Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – powiedział Jerzy Brzęczek podczas prezentacji PZPN-u.

Zobacz także: Lech będzie miał problem. Kosowska federacja reaguje na zachowanie kibiców