Były piłkarz Juventus i Unionu Berlin, Leonardo Bonucci potwierdził, że jego głównym celem na pozostałe miesiące sezonu 2023/24 jest powołanie do reprezentacji Włoch na turniej Euro 2024, który zostanie rozegrany w Niemczech.

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Bonucci przeniósł się do Fenerbahce

Jego przygoda z Unionem była nieudana

Teraz liczy na powrót do reprezentacji Włoch

Bonucci potwierdza, że chce wrócić do reprezentacji

Leonardo Bonucci ostatni raz miał okazję grać w reprezentacji Włoch w listopadzie 2022 roku. Wtedy Squadra Azzurra jeszcze pod wodzą Roberto Manciniego przegrała w towarzyskim meczu z Austrią 0:2.

Od tego czasu odszedł z Juventusu, dołączając do Union Berlin latem zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu. Bonucci po kilku rozczarowujących miesiącach, w których nie miał zbyt wiele okazji do gry w stolicy Niemiec, ponownie zmienił klub. Dołączył do Fenerbahce.

Mimo burzliwego roku na poziomie klubowym, Bonucci nadal chętnie wróciłby do reprezentacji narodowej na czas mistrzostw Europy latem. W rozmowie z klubowym mediami, defensor potwierdził swoje ambicje dotyczące znalezienia się w ostatecznej kadrze Włoch na Euro 2024.

– Mój cel to być tam.Miałem spotkanie z Spallettim przed transferem. Wiem, że to niełatwy turniej. Są silne drużyny, ale jesteśmy aktualnymi mistrzami. Pójdziemy bronić tytułu i ja też chcę być tam jako część kadry narodowej. Dam z siebie wszystko, jeśli zostanę powołany – przyznał Bonucci.

Zobacz również: Dłuższa przerwa gwiazdy Juventusu. Opuści kolejny mecz