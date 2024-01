Federico Chiesa i Adrien Rabiot nie trenowali z całą drużyną Juventusu w ostatnich dniach. Francuz z pewnością nie zagra w następnym meczu przeciwko Empoli, podczas gdy Tiago Djaló stopniowo będzie włączany do drużyny, donoszą włoskie media.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot wciąż zmaga się z kontuzją

Francuz opuścił ostatni mecz z Lecce

Nie zagra również przeciwko Empoli w sobotę

Kontuzja wykluczy Rabiota z kolejnego meczu Juventusu

Juventus trenował we wtorek w Continassie, a Football Italia przedstawiła najnowsze wieści kadrowe dotyczące Juventusu. Chiesa i Rabiot byli nieobecni w niedzielnym meczu z Lecce na Stadio Via Del Mare, który zakończył się wygraną Bianconerich i kontynuowali treningi oddzielnie we wtorek.

Rabiot z pewnością opuści kolejny ligowy mecz przeciwko Empoli w Turynie, podczas gdy sytuacja Federico Chiesy będzie oceniania na bieżąco. Włoch opuścił dwa z ostatnich trzech meczów Serie A Juventusu, ale zdobył gola wchodząc na plac gry z ławki rezerwowych w starciu przeciwko Sassuolo w zeszłym tygodniu.

Nowy nabytek klubu Tiago Djalo przeszedł we wtorek testy i stopniowo zostanie włączony do treningów na boisku i siłowni. W środę, portugalski obrońca zostanie przedstawiony na konferencji prasowej na Allianz Stadium w Turynie.

