Barcelona zareagowała ws. afery z zabiegiem Yamala

Yamal opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii
Lamine Yamal przeszedł zabieg, który ma wyeliminować dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Zawodnik zmagał się z tym przez ostatnie tygodnie. 18-latek pozostaje pod stałą opieką sztabu medycznego. Problem w tym, że Hiszpańśka Federacja nie została o tym wcześniej poinformowana.
Jak podaje „SPORT”, Barcelona zaangażowała w proces leczenia belgijskiego specjalistę uznawanego za eksperta w tej dziedzinie. Lekarz spotkał się z Yamalem, a po wspólnej konsultacji lekarza, zawodnika i sztabu medycznego zdecydowano o zastosowaniu zabiegu. To wtedy klub miał poinformować o tym federację.
Wymaga on jednak kilku dni odpoczynku, a to oznacza, że Yamal opuści najbliższe mecze reprezentacji. Według źródła celem Dumy Katalonii nie jest unikanie powołania do kadry, ale zapewnienie młodemu piłkarzowi pełnego powrotu do zdrowia. Władze Blaugrany uważają, że wszystkie działania są podejmowane w sposób odpowiedzialny i przejrzysty.
W tej sprawie również prezes Hiszpańskiej Federacji zabrał głos. Rafael Louzan zapewnił, że najważniejsze jest zdrowie zawodnika Barcelony, przyznając jednocześnie, że pewne rzeczy można było rozegrać lepiej.
