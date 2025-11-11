Barcelona zareagowała ws. afery z zabiegiem Yamala

Pojawiły się nowe informacje w sprawie kontuzji Lamine'a Yamala i jego absencji w reprezentacji Hiszpanii. Jak donosi SPORT, klub zapewnia, że działał w trosce o zdrowie młodego zawodnika.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii

Lamine Yamal przeszedł zabieg, który ma wyeliminować dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Zawodnik zmagał się z tym przez ostatnie tygodnie. 18-latek pozostaje pod stałą opieką sztabu medycznego. Problem w tym, że Hiszpańśka Federacja nie została o tym wcześniej poinformowana.

Jak podaje „SPORT”, Barcelona zaangażowała w proces leczenia belgijskiego specjalistę uznawanego za eksperta w tej dziedzinie. Lekarz spotkał się z Yamalem, a po wspólnej konsultacji lekarza, zawodnika i sztabu medycznego zdecydowano o zastosowaniu zabiegu. To wtedy klub miał poinformować o tym federację.

Pojawiło się więcej informacji na temat zabiegu Lamine Yamala. Kiedy belgijski specjalista przybył do Barcelony, klub nie wiedział, jakie leczenie zostanie zastosowane ani jaką decyzję podejmie. Po konsultacji zapadła decyzja, że trzeba zastosować terapię wymagającą 3-4 dni… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 11, 2025

Wymaga on jednak kilku dni odpoczynku, a to oznacza, że Yamal opuści najbliższe mecze reprezentacji. Według źródła celem Dumy Katalonii nie jest unikanie powołania do kadry, ale zapewnienie młodemu piłkarzowi pełnego powrotu do zdrowia. Władze Blaugrany uważają, że wszystkie działania są podejmowane w sposób odpowiedzialny i przejrzysty.

W tej sprawie również prezes Hiszpańskiej Federacji zabrał głos. Rafael Louzan zapewnił, że najważniejsze jest zdrowie zawodnika Barcelony, przyznając jednocześnie, że pewne rzeczy można było rozegrać lepiej.

Louzán, prezes RFEF o sytuacji Lamine Yamala: "Po pierwsze musimy zadbać o piłkarza. Są okoliczności, które powinny zostać lepiej rozwiązane, ale najważniejsze to zadbać o niego. Jak wiecie, jest bardzo ważny dla reprezentacji i klubu. Zaopiekujemy się nim i mamy nadzieję, że… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 11, 2025

