Znamy plan transmisji 1. rundy STS Pucharu Polski. Hit w TV

Plan transmisji 1. rundy STS Pucharu Polski

Rozgrywki zarówno PKO Ekstraklasy, jak i Betclic 1. ligi oraz Betclic 2. ligi już na dobre zadomowiły się w nowym sezonie i wielu kibiców z wypiekami na twarzy śledzi te starcia. Wiadomo jednak, że także Puchar Polski, który od tej kampanii nazywa się STS Puchar Polski wzbudza zainteresowanie fanów. To bowiem zawsze najprostsza, a przynajmniej najszybsza droga do tego, aby zapewnić sobie prawo gry w eliminacjach Ligi Europy w kolejnym sezonie.

Ekip, które będą chciały to uczynić z pewnością jest kilka, ale cała droga dla większości z nich zaczyna się już w 1. rundzie. Mecze te zaplanowano na końcówkę września, a dokładnie na dni 23-25 września. To wówczas obejrzymy kilkanaście meczy, które będą najciekawsze dla widzów. TVP i Łączy Nas Piłka przekazały bowiem, że na ich antenach zobaczymy 11 spotkań.

Oto pełne zestawienie transmitowanych spotkań 1. rundy STS Pucharu Polski:

Avia Świdnik – Ruch Chorzów (25.09.2025, 14:00, Łączy Nas Piłka TV)

Stal Rzeszów – Korona Kielce (23.09.2025, 17:30, TVP Sport)

Legia II Warszawa – Górnik Zabrze (24.09.2025), 12:30, TVP Sport)

Górnik Łęczna – Cracovia (24.09.2025), 17:30, Łączy Nas Piłka TV)

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków (25.09.2025, 14:30, TVP Sport)

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk (24.09.2025, 15:15, TVP Sport)

Arka Gdynia – Motor Lublin (25.09.2025, 20:30, TVP Sport)

LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola (23.09.2025, 14:30, TVP Sport)

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin (25.09.2025, 17:30, TVP Sport)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź (24.09.2025, 21:00, TVP Sport)

GKS Katowice – Wisła Płock (23.09.2025, 20:30, TVP Sport)

