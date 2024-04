fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Nie brakuje emocji w drugim półfinałowym meczu Fortuna Pucharu Polski

Po 90 minutach rywalizacji na stadionie przy Twardowskiego miał miejsce rezultat 1:1

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna jest dogrywka

Pogoń – Jagiellonia: Walka o finał przy intensywnych opadach deszczu

Pogoń Szczecin w meczu z Jagiellonią Białystok miała zamiar wykorzystać atut w postaci gry na swoim stadionie. Jednocześnie rywalizacja Portowców z Żółto-czerwonymi była wyjątkowa dla Kamila Grosickiego. Reprezentant Polski w przeszłości grał w ekipie z Białegostoku. Jednocześnie rywalizacja na Twardowskiego zapowiadała się bardzo ciekawie.

W pierwszej odsłonie rozgrywane było spotkanie, w którym więcej z gry mieli gospodarze. Nie miało to jednak zbyt dużego przełożenia na strzały. Pod tym względem konkretniejsi byli goście. Finalnie jednak żadnej ze stron nie udało się zdobyć bramki. Do przerwy było 0:0.

Dogrywka w drugim półfinale

Tymczasem w drugiej połowie na gola trzeba było czekać do 56. minucie. Wówczas piłkę do siatki skierował Efthymios Koulouris, ale jego trafienie po weryfikacji VAR zostało anulowane. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Grek bramkę zdobył w 59. minucie. Wykorzystał wówczas podanie od Grosickiego.

W ostatnim kwadransie rywalizacji przy intensywnie padającym deszczu skoncentrowana Jagiellonia doprowadziła do wyrównania. W roli głównej wystąpił Bartłomiej Wdowik, który pokonał golkipera rywali po strzale sprzed pola karnego. Więcej trafień w 90 minutach rywalizacji nie padło i sędzia Paweł Raczkowski zarządził dogrywkę.

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0) – mecz trwa

1:0 Efthymios Koulouris 59′

1:1 Bartłomiej Wdowik 80′