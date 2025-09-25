W czwartek odbyło się pięć spotkań w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji m.in. Arkę Gdynia, Motor Lublin czy też Wisłę Kraków. Przedstawiamy komplet wyników.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Wolski oraz Patryk Szysz

Puchar Polski: czwartkowe wyniki w 1/32 finału

W czwartek rozegrano pięć spotkań 1/32 finału Pucharu Polski, który jak co roku dostarcza kibicom sporo emocji. Te rozgrywki są wyjątkową szansą dla słabszych klubów, by zmierzyć się z wyżej notowanymi rywalami i spróbować sprawić sensację. Puchar od lat słynie z tego, że faworyci nie zawsze wychodzą z boiska zwycięscy, a mniejsze drużyny mogą zapisać się w historii efektownymi występami. Tak było również w środę, kiedy to padło kilka niespodziewanych wyników.

Niewątpliwie najciekawsze starcie tego dnia miało miejsce wieczorem. Arka Gdynia zmierzyła się bowiem przed własną publicznością z Motorem Lublin. Hit jednak był tylko na papierze. Wieczorna rywalizacja nie przyniosła wielu emocji. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, a tam lepsi okazali się podopieczni Dawida Szwargi. Gospodarze zwyciężyli rezultatem 1:0, a gola na wagę awans strzelił Kamil Jakubczyk.

Wisła Kraków również swoje spotkanie rozgrywała w czwartek. Biała Gwiazda wykonała swój plan. Okazała się lepsza bowiem od Odry Bytom Odrzański (0:1). Podopieczni Mariusza Jopa mieli spore problemy z niżej notowanym rywalem, ale lekiem na kłopoty okazał się Angel Rodado. Hiszpan strzelił gola na wagę awansu.

Największa niespodzianka miała miejsce w pierwszym meczu rozgrywanym tego dnia. Otóż Ruch Chorzów zaskakująco pożegnał się z Pucharem Polski, przegrywając na wyjeździe z Avią Świdnik. Rywalizacja przyniosła aż cztery gole. Jeden z nich był autorstwa Patryka Małeckiego.

Wyniki czwartkowych spotkań w ramach 1/32 finału Pucharu Polski

Avia Świdnik – Ruch Chorzów 3:1

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków 0:1

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin 0:2 (po dogrywce)

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów 5:3 (po dogrywce)

Arka Gdynia – Motor Lublin 1:0 (po dogrywce)