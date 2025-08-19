Puchar Polski. Zespoły z sześciu lig w jednej stawce
Puchar Polski w sezonie 2024/25 zakończył się triumfem Legii Warszawa. Stołeczny zespół po dramatycznym finale na PGE Narodowym pokonał Pogoń Szczecin 4:3. Teraz kibice czekają na nową dawkę emocji, bo rusza kolejna edycja rozgrywek.
W pierwszej rundzie wystąpią drużyny z sześciu szczebli. Do rywalizacji przystąpią przedstawiciele Ekstraklasy i 1. Ligi, a także zwycięzcy spotkań rundy wstępnej oraz zdobywcy pucharów w rozgrywkach wojewódzkich. Łącznie w stawce znajdą się także zespoły z niższych lig, w tym z V ligi, czyli popularnej okręgówki. Tą drużyną jest LKS II Goczałkowice Zdrój z województwa śląskiego.
W losowaniu zabrakło czterech uczestników europejskich pucharów, czyli Lecha Poznań, Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok. Zgodnie z regulaminem do gry dołączą w kolejnej fazie turnieju.
Pierwsza runda odbędzie się w dniach 23–25 września. Mecze rozgrywane są w formule jednego spotkania. Gospodarzem zostaje drużyna z niższego szczebla rozgrywkowego, a jeśli los połączy zespoły z tej samej ligi, gospodarzem będzie pierwszy wylosowany klub.
Pary 1. rundy Pucharu Polski
Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków
Miedź Legnica – Pogoń Siedlce
Avia Świdnik – Ruch Chorzów
Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie
Gryf Słupsk – Polonia Warszawa
Stal Rzeszów – Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża – Odra Opole
Legia II Warszawa – Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków
Górnik Łęczna – Cracovia
Korona II Kielce – Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk
Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Szczecin (Kotwica nie przystąpi do rozgrywek, awans Pogoni)
Miedź II Legnica – Świt Szczecin
Arka Gdynia – Motor Lublin
LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom – Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź
Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań – Polonia Bytom
GKS Katowice – Wisła Płock
ŁKS Łódź – Chrobry Głogów
Stal Mielec – Puszcza Niepołomice
