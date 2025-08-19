Puchar Polski startuje w nowej edycji. We wtorek odbyło się losowanie 1. rundy, w której zobaczymy drużyny od Ekstraklasy aż po V ligę. Już na tym etapie turnieju nie zabraknie ciekawych pojedynków.

Puchar Polski. Zespoły z sześciu lig w jednej stawce

Puchar Polski w sezonie 2024/25 zakończył się triumfem Legii Warszawa. Stołeczny zespół po dramatycznym finale na PGE Narodowym pokonał Pogoń Szczecin 4:3. Teraz kibice czekają na nową dawkę emocji, bo rusza kolejna edycja rozgrywek.

W pierwszej rundzie wystąpią drużyny z sześciu szczebli. Do rywalizacji przystąpią przedstawiciele Ekstraklasy i 1. Ligi, a także zwycięzcy spotkań rundy wstępnej oraz zdobywcy pucharów w rozgrywkach wojewódzkich. Łącznie w stawce znajdą się także zespoły z niższych lig, w tym z V ligi, czyli popularnej okręgówki. Tą drużyną jest LKS II Goczałkowice Zdrój z województwa śląskiego.

W losowaniu zabrakło czterech uczestników europejskich pucharów, czyli Lecha Poznań, Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok. Zgodnie z regulaminem do gry dołączą w kolejnej fazie turnieju.

Pierwsza runda odbędzie się w dniach 23–25 września. Mecze rozgrywane są w formule jednego spotkania. Gospodarzem zostaje drużyna z niższego szczebla rozgrywkowego, a jeśli los połączy zespoły z tej samej ligi, gospodarzem będzie pierwszy wylosowany klub.

Pary 1. rundy Pucharu Polski

Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce

Avia Świdnik – Ruch Chorzów

Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk – Polonia Warszawa

Stal Rzeszów – Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża – Odra Opole

Legia II Warszawa – Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków

Górnik Łęczna – Cracovia

Korona II Kielce – Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk

Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Szczecin (Kotwica nie przystąpi do rozgrywek, awans Pogoni)

Miedź II Legnica – Świt Szczecin

Arka Gdynia – Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź

Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań – Polonia Bytom

GKS Katowice – Wisła Płock

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice

