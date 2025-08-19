Górnik Zabrze pobije frekwencyjny rekord! Śląski Klasyk przyciągnie tłumy

Górnik Zabrze w najbliższą sobotę zmierzy się z GKS-em Katowice w meczu przyjaźni. Śląski Klasyk zapowiada się na rekordowy pod względem frekwencji na Arenie Zabrze, o czym donosi Rafał Musioł z "Dziennika Zachodniego".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika

Śląski Klasyk w Zabrzu przyciągnie na stadion blisko 30 tysięcy fanów

Górnik Zabrze przygotowuje się na historyczne derby z GKS-em Katowice. Wszystko wskazuje na to, że padnie rekord frekwencji na nowej Arenie Zabrze. Dotychczasowy najlepszy wynik to 24 890 osób, odnotowany w pierwszej kolejce sezonu przeciwko Lechii Gdańsk. Tym razem liczba kibiców przekroczy 28 tysięcy. Trójkolorowi mają szansę na pobicie rekordu dzięki otwartej czwartej trybunie od początku tej kampanii, choć warto przypomnieć, że wciąż nie została na niej oddana do użytku część VIP.

Maksymalna pojemność stadionu przy Roosevelta to 28 236 miejsc i niemal wszystkie będą dostępne. Derbowy pojedynek będzie spotkaniem przyjaźni, dlatego nie zostaną wyłączone sektory buforowe. Do fanów z Katowic trafiło 4 200 biletów, ale można się spodziewać również dodatkowych grup sympatyków gości. W poprzednich edycjach klasyku zdarzało się, że kibice obu drużyn zasiedli obok siebie.

Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Sprzedaż wejściówek ruszyła już wcześniej, a licznik na stronie Górnika przekroczył 17 tysięcy sprzedanych biletów (stan na wtorkowe przedpołudnie). Klub liczy, że do soboty wszystkie miejsca znajdą swoich właścicieli. Atmosfera na stadionie zapowiada się wyjątkowo, a pojedynek z GKS-em może zapisać się w historii obiektu.

Oba zespoły przystępują do meczu w świetnych nastrojach. GKS Katowice w miniony weekend rozgromił Arkę Gdynia 4:1, natomiast Górnik Zabrze zwyciężył na wyjeździe z Pogonią Szczecin 3:0. Wyniki te tylko podsycają emocje przed nadchodzącym Śląskim Klasykiem.

