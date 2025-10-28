PressFocus Na zdjęciu: Edvin Muratović oraz Patryk Dziczek

Piast Gliwice wyeliminował Odrę Opole

Wtorkowe zmagania w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zamykało spotkanie, w którym Piast Gliwice mierzył się na wyjeździe z Odrą Opole. Podopieczni Daniela Myśliwca przystąpili do tej rywalizacji po porażce z Arką Gdynia (1:2). Pierwszoligowiec natomiast lepiej wspomina swój ostatni mecz, ponieważ podzielił się punktami z Ruchem Chorzów (1:1).

Rywalizacja w Opolu od pierwszych minut była niezwykle interesująca. Zarówno jeden jak i drugi zespół miał swoje okazje bramkowe. W 29. minucie zobaczyliśmy pierwszy konkret. Otóż Piast Gliwice objął prowadzenie za sprawią Adriana Dalmau. Trafienie napastnika było jednak jedynym tego typu akcentem w pierwszej odsłonie. Podopieczni Daniela Myśliwca zatem w lepszych nastrojach schodzili na przerwę.

Druga połowa miała podobne tempo gry. Odra Opole próbowała, ale to Piast Gliwice w 59. minucie podwyższył prowadzenie. A zrobił to mianowicie Cassio, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Pierwszoligowiec zatem miał pół godziny, aby odrobić straty i finalnie im się to nie udało. Drużyna Daniela Myśliwca odniosła pewny triumf i tym samym zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski.

Piast Gliwice w najbliższym meczu zmierzy się u siebie z Koroną Kielce. Odra Opole natomiast pojedzie do Grodziska Mazowieckiego na spotkanie z Pogonią.

Odra Opole – Piast Gliwice 0:2

Dalmau (29′), Cassio samobój (59′)