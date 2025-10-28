Piast Gliwice gra dalej. Pewny triumf w Opolu

22:18, 28. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Piast Gliwice zameldował się w 1/8 finału Pucharu Polski. Podopieczni Daniela Myśliwca we wtorkowy wieczór odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Odrą Opole 2:0.

Edvin Muratović oraz Patryk Dziczek
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Edvin Muratović oraz Patryk Dziczek

Piast Gliwice wyeliminował Odrę Opole

Wtorkowe zmagania w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zamykało spotkanie, w którym Piast Gliwice mierzył się na wyjeździe z Odrą Opole. Podopieczni Daniela Myśliwca przystąpili do tej rywalizacji po porażce z Arką Gdynia (1:2). Pierwszoligowiec natomiast lepiej wspomina swój ostatni mecz, ponieważ podzielił się punktami z Ruchem Chorzów (1:1).

Rywalizacja w Opolu od pierwszych minut była niezwykle interesująca. Zarówno jeden jak i drugi zespół miał swoje okazje bramkowe. W 29. minucie zobaczyliśmy pierwszy konkret. Otóż Piast Gliwice objął prowadzenie za sprawią Adriana Dalmau. Trafienie napastnika było jednak jedynym tego typu akcentem w pierwszej odsłonie. Podopieczni Daniela Myśliwca zatem w lepszych nastrojach schodzili na przerwę.

Druga połowa miała podobne tempo gry. Odra Opole próbowała, ale to Piast Gliwice w 59. minucie podwyższył prowadzenie. A zrobił to mianowicie Cassio, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Pierwszoligowiec zatem miał pół godziny, aby odrobić straty i finalnie im się to nie udało. Drużyna Daniela Myśliwca odniosła pewny triumf i tym samym zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski.

Piast Gliwice w najbliższym meczu zmierzy się u siebie z Koroną Kielce. Odra Opole natomiast pojedzie do Grodziska Mazowieckiego na spotkanie z Pogonią.

Odra Opole – Piast Gliwice 0:2

Dalmau (29′), Cassio samobój (59′)

POLECAMY TAKŻE

Jakub Lewicki oraz Marc Navarro
Nieudany debiut Myśliwca. Piast wyjeżdża z Gdyni bez punktów [WIDEO]
Waldemar Fornalik
Ruch znów bez zwycięstwa. „To nie tylko wina Szwocha”
Odra Opole - Ruch Chorzów
Sporo działo się na Itaka Arenie. Ruch Chorzów znów w centrum uwagi