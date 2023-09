ŁKS Łódź wbił szpileczkę Polsatowi. “Wyobraźmy to sobie”

Prawa do pokazywania rozgrywek Pucharu Polski ma telewizja Polsat Sport, która zdecydowała się przeprowadzić transmisję tylko z sześciu meczów 1/32 finału. ŁKS Łódź kreatywnie zareagował na tę sytuację wrzucając w mediach społecznościowych opisy goli w postaci rysunków podczas spotkania przeciwko KKS-owi Kalisz, które zakończyło się zwycięstwem Rycerzy Wiosny 3:2.

IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Anton Fase

ŁKS Łódź pokonał KKS Kalisz 3:2 w 1/32 finału Pucharu Polski i awansował do 2. rundy

Transmisja z tego meczu nie była nigdzie dostępna, a Rycerze Wiosny postanowili wbić szpilkę nadawcy tych rozgrywek, czyli Polsatowi Sport. Wyszło naprawdę kreatywnie i zabawnie

Ekstraklasowy klub bramki ze spotkania przedstawił w formie… rysunków oraz opisów

“Uruchomcie wyobraźnię po raz trzeci”

ŁKS Łódź wygrał 3:2 z KKS-em Kalisz w meczu 1/32 finału Pucharu Polski, dzięki czemu zameldował się w drugiej rundzie tych rozgrywek. Transmisja z tego spotkania niestety nie była nigdzie dostępna, co rzecz jasna nie spodobało się kibicom obu drużyn.

Nadawca Pucharu Polski, czyli Polsat Sport, postanowił, że pokaże tylko 6 z 32 możliwych meczów, a transmisja z dwóch kolejnych będzie dostępna na kanale Łączy nas piłka. Kluby nie mogą nawet zamieszczać nagrań ze spotkań. Rycerze Wiosny podeszli do sprawy kreatywnie i… sytuacje bramkowe “zobrazowali” w swoich mediach społecznościowych.

– Wyobraźmy to sobie… Anton Fase wykorzystał błąd bramkarza w przyjęciu, przejął futbolówkę, a potem dopełnił formalności – czytamy pod jednym z postów. – Ponownie poruszamy wyobraźnię i… to była piękna bramka Piotra Janczukowicza! Anton Fase dośrodkował z okolicy narożnika, a napastnik huknął z woleja wprost w okienko. Gol do szatni – tak brzmiał kolejny wpis z dołączonym rysunkiem.

– Uruchomcie wyobraźnię po raz trzeci! Dośrodkowanie Engjella Hotiego z rzutu wolnego palce lizać. Strzał głową Stipe Juricia też pierwsza klasa – w ten sposób z kolei opisano trzecie trafienie ŁKS-u Łódź.

38' 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! Wyobraźmy to sobie… Anton Fase wykorzystał błąd bramkarza w przyjęciu, przejął futbolówkę, a potem dopełnił formalności.



𝟏 #KKSŁKS 𝟏 pic.twitter.com/G1oyW9vDBG — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) September 26, 2023