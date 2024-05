Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo może nie wystąpić z Rayo Vallecano

Przed nadchodzącym spotkaniem, trener Xavi Hernandez zmaga się z kilkoma problemami kadrowymi. Jednym z najważniejszych zagadnień jest stan zdrowia kluczowego obrońcy, Ronalda Araujo. Urugwajczyk nie zagrał w ostatnich dwóch meczach Barcelony przeciwko Realowi Sociedad i Almerii z powodu drobnego urazu. Mimo że wznowił treningi i został włączony do kadry na mecz z Rayo Vallecano, nadal istnieje niepewność co do jego stanu zdrowia.

Według raportów Javi Miguela z AS, Araujo wciąż nie w pełni doszedł do siebie po problemach z kolanem. W związku z tym istnieje mała szansa, że urugwajski obrońca wystąpi w podstawowym składzie przeciwko Rayo Vallecano. Defensor został uwzględniony w kadrze, ponieważ to ostatni domowy mecz Barcelony w tym sezonie, a zawodnik nie chciał go opuścić. Niemniej jednak, jego szanse na występ od pierwszej minuty są minimalne i nie wiadomo, czy zagra w ogóle. Media zwracają też uwagę, że na spekulacje łączące go z odejściem z klubu, mógłby to być jego ostatni występ domowy w barwach Katalończyków.

Tymczasem Frenkie de Jong, Gavi i Alejandro Balde są definitywnie wykluczeni z gry z powodu kontuzji do końca sezonu. Ich nieobecność stanowi dodatkowe wyzwanie dla Xaviego w tym decydującym momencie sezonu. Blaugrana wierzy jednak, że mimo tych niedogodności zdoła wygrać w niedzielny wieczór i zapewnić sobie drugie miejsce na koniec sezonu.

