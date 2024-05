Legia Warszawa w niedzielnym spotkaniu 33. kolejki PKO Ekstraklasy mierzyła się z Wartą Poznań. Na pierwszego gola w rywalizacji trzeba było czekać do 26 minuty.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Radovan Pankov

Radovan Pankov z golem w meczu Warta – Legia

Legia Warszawa przystępowała do rywalizacji z Wartą Poznań opromieniona cenną wygraną z Lechem Poznań (2:1). Wojskowi jednocześnie uwierzyli, że mogą powalczyć o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. W niedzielne popołudnie drużyna Goncalo Feio liczyła natomiast na to, że wygra trzecie z rzędu spotkanie w roli gościa.

Zieloni natomiast mieli plan, aby wykonać krok w kierunku utrzymania w lidze. Sytuacja poznańskiej drużyny mocno się skomplikowała po sobotniej wygranej Korony Kielce z Ruchem Chorzów (2:0). Warta jednocześnie musiała drżeć o swoją przyszłość.

Wynik rywalizacji został natomiast otwarty w 26. minucie. W roli głównej wystąpił Radovan Pankov. Serb w świetnym stylu wykorzystał dośrodkowanie Josue z rzutu rożnego i strzałem głową skierował piłkę do siatki. 28-latek zdobył jednocześnie swoją drugą w tej kampanii.

PANKOV! Wzorowe rozegranie rzutu rożnego przez Legię i mamy prowadzenie gości! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/c5dCmBQhQm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 19, 2024

Pankov broni barw stołecznej ekipy od lata 2023 roku. Zawodnik dołączył do Legii na zasadzie wolnego transferu z Crveny Zvezdy. Wcześniej występował między innymi w takich drużynach jak FK Cukaricki czy Radnicki Nis. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Z kolei rynkowa wartość Pankova szacowana jest na milion euro.

