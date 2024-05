PressFocus Na zdjęciu: Michael Ameyaw i Jorge Felix

Piast Gliwice lepszy od spadkowicza

ŁKS Łódź pogodził się ze spadkiem z PKO Ekstraklasy, a w całym sezonie wygrał zaledwie pięć spotkań. Zespół Marcina Matysiaka pojechała do Gliwic, żeby sprawić jeszcze jakąś niespodziankę w końcówce rozgrywek. Jednak piłkarze Aleksandara Vukovicia chcieli wykorzystać zwyżkę formy. Piast Gliwice w czterech meczach ligowych zainkasował aż dziesięć punktów i znacznie poprawił swoją sytuację w tabeli. Ponadto zamierzał zapewnić sobie matematyczne utrzymanie.

Na pierwszego gola w Gliwicach musieliśmy czekać do początku drugiej połowy. W 48. minucie Jorge Felix przedłużył podanie rzutu z autu do Michaela Ameyaw, który niepilnowany z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. ŁKS starał się odpowiedzieć na trafienie gospodarzy, ale był tego dnia nieskuteczny.

W 73. minucie wynik podwyższył Kamil Wilczek, który dobił uderzenie po interwencji Aleksandra Bobka. Chwilę później na 3:0 trafił Jorge Felix, który nie dał żadnych szans golkiperowi. Hiszpański piłkarz w 88. minucie skompletował hat-trick i Piast ostatecznie rozbił spadkowicza 4:0.

Piast wskoczył na 8. lokatę w Ekstraklasie i w następny weekend podejmie walczącą o mistrzostwo Polski Jagiellonię Białystok. Z kolei łodzianie, którzy doznali dzisiaj czwartej porażki z rzędu, 20 maja zmierzy się z Zagłębiem Lubin.

Piast Gliwice – ŁKS Łódź 4:0 (0:0)

1:0 Michael Ameyaw 48′

2:0 Kamil Wilczek 73′

3:0 Jorge Felix 73

4:0 Jorge Felix 88′