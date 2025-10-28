GKS Katowice i ŁKS Łódź mierzyli się ze sobą w Pucharze Polski. Rywalizacja ułożyła się po myśli drużyny Rafała Góraka, która zwyciężyła 2:1. Pierwszoligowiec tym samym żegna się z rozgrywkami.

GKS Katowice wyeliminował ŁKS Łódź z Pucharu Polski

W jednym z najciekawszych wtorkowych spotkań w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zobaczyliśmy w akcji ŁKS Łódź i GKS Katowice. Gospodarzem tej interesującej rywalizacji była drużyna prowadzona przez Szymona Grabowskiego. Łodzianie przystąpili do tego meczu po bolesnej porażce z Pogonią Siedlce (1:3). Ekstraklasowicze natomiast w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Korony Kielce (1:0).

Od początku rywalizacji swoją przewagę zaznaczyli piłkarze GKS-u Katowice. Goście częściej operowali z piłką przy nodze i tworzyli więcej okazji bramkowych. Na pierwszy konkret w meczu musieliśmy poczekać do 31. minuty. Wówczas drużynie Rafała Góraka został podyktowany rzut karny. Do futbolówki podszedł Arkadiusz Jędrych, który nie pomylił się z 11. metrów.

W drugiej odsłonie gra nie uległa zmianie. GKS Katowice był zespołem, który miał wszystko pod kontrolą. W 61. minucie gościom udało podwyższyć się rezultat. A na listę strzelców wpisał się Ilja Szkurin. ŁKS przebudził się jeszcze w końcówce i zdołał w końcówce doprowadzić do kontaktu po samobójczym trafieniu Arkadiusza Jędrycha, ale spotkanie finaleni zakończyło się triumfem ekstraklasowicza, który tym samym przyklepał awans do 1/8 finału Pucharu Polski.

GKS Katowice w najbliższym meczu zagra na wyjeździe z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. ŁKS Łódź natomiast przed własną publicznością podejmie Śląsk Wrocław.

ŁKS Łódź – GKS Katowice 1:2

Jędrych samobój (83′) – Jędrych (31′), Szkurin (61′)