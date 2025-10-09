Pucharowy hit w Krakowie z limitem kibiców. Wiadomo, ilu fanów zobaczy mecz Wisły

Wisła Kraków w starciu 1/16 finału STS Pucharu Polski zmierzy się w roli gościa z Hutnikiem Kraków na Suchych Stawach. To będzie mecz dla nielicznych, informuje "Dziennik Polski".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Stadion Hutnika Kraków

Hutnik Kraków z Wisłą Kraków tylko dla 999 widzów

Wisła Kraków w tej kampanii skupia się przede wszystkim na walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie Biała Gwiazda chce również namieszać w STS Pucharze Polski, gdzie wcześniej wyeliminowała Odrę Bytom Odrzański (1:0). Tymczasem ciekawe wieści dotyczące najbliższego spotkania krakowskiej drużyny w tych rozgrywkach przekazał „Dziennik Polski”.

Jak poinformowano, derbową batalię Hutnika z Wisłą obejrzy z trybun jedynie garstka widzów. Ze względu na ograniczenia infrastrukturalne obiektu gospodarzy mecz nie zostanie uznany za imprezę masową. Oznacza to, że na trybunach będzie mogło pojawić się maksymalnie 999 kibiców. Z kolei przedstawiciela Betclic 1. Ligi ma wspierać zaledwie 50 fanów z sektora gości.

Dla porównania ostatnie derbowe starcie Wisły z Wieczystą, rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana, zgromadziło blisko 32 tysiące widzów.

Pojawiły się co prawda sugestie, by mecz przenieść na stadion Wisły, jednak prezes Hutnika wyjaśnił, że do klubu nie wpłynęła żadna konkretna propozycja w tej sprawie.

– Gdybyśmy dostali propozycję, to byśmy ją rozważyli. Były jedynie głosy kibiców w internecie. Zagramy u siebie, w ramach możliwości, które stwarza nasz stadion – powiedział Artur Trębacz cytowany przez „Dziennik Polski”.

Wisła Kraków powinna była zgodzić się na rozegranie meczu na swoim stadionie? Tak, to byłoby prawdziwy święto futbolu

Nie, gospodarzem jest Hutnik. Zasady to zasady

Tylko jeśli obie strony zyskałyby na tym finansowo Tak, to byłoby prawdziwy święto futbolu 41%

Nie, gospodarzem jest Hutnik. Zasady to zasady 9%

Tylko jeśli obie strony zyskałyby na tym finansowo 50% 22+ Votes

Ciekawostką jest fakt, że Wisła i Hutnik miały okazję zmierzyć się już w tym roku w meczu towarzyskim. W lutym lepsza okazała się Biała Gwiazda, wygrywając 3:1. O ligowe punkty obie drużyny spotkają się natomiast po raz pierwszy od marca 1997 roku, gdy padł bezbramkowy remis. Wcześniej, w trzech kolejnych meczach, górą była ekipa z Suchych Stawów.

Czytaj więcej: Wisła z trzema diamentami. Rodado nie ma wątpliwości, kto błyszczy najmocniej