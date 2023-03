PressFocus Na zdjęciu: Ivan Djurdjević

Śląsk Wrocław przegrał z drugoligowym KKS Kalisz (0:3) w ćwierćfinale Pucharu Polski

Po spotkaniu w słowach nie przebierał trener ekstraklasowej ekipy, Ivan Djurdjević

Serb podkreślił, że nie zdziwi się, jeśli taka porażka “wywoła konsekwencje w klubie”

Djurdjević: słowo “przepraszam” to za mało. To najsłabszy mecz Śląska za mej kadencji

KKS Kalisz jest w tym sezonie prawdziwym pogromcą gigantów. W drodze do ćwierćfinału Pucharu Polski, zespół z eWinner 2 Ligi wyeliminował, między innymi, Widzew Łódź czy Górnik Zabrze. W środę kaliszanie zdobyli skalp z kolejnej ekstraklasowej ekipy. Tym razem rozbili Śląsk Wrocław. Zaaplikowali rywalom trzy bramki jeszcze do przerwy. Wojskowym nie pomogła nawet gra w przewadze – w 68. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną, kartkę obejrzał bowiem Mateusz Gawlik. Po zakończeniu spotkania w słowach nie przebierał szkoleniowiec Śląska Wrocław.

– Dawno nie widziałem swojego zespołu tak ob***nego. Ob****iśmy zbroję. To jest wstyd roku. Słowo “przepraszam” to za mało. Gra naszej linii obrony w tym meczu to był sabotaż. To najsłabsze spotkanie Śląska za mojej kadencji. Biorę odpowiedzialność na siebie. Jestem przygotowany, że taka porażka może wywołać konsekwencje w klubie – powiedział ostro i trzeźwo Ivan Djurdjević.

Wrocławianie zajmują jedenaste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Mają wielki problem z ustabilizowaniem formy i od strefy spadkowej dzieli ich zaledwie sześć punktów. Trener Djurdjević prowadzi drużynę od początku trwającego sezonu.

