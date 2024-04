Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Barcelona planuje sprzedać Ansu Fatiego

Ansu Fati przed sezonem 2023/2024 został wypożyczony z Barcelony do Brighton & Hove Albion. Lewoskrzydłowy nie sprawdził się jednak na Wyspach Brytyjskich. Mewy go nie wykupią i zawodnik latem wróci na Camp Nou, ale wydaje się, że tylko na chwilę. Jak bowiem poinformowała hiszpańska stacja radiowa “Cadena SER”, Duma Katalonii podjęła już decyzję w sprawie przyszłości dziesięciokrotnego reprezentanta La Furia Roja.

FC Barcelona w nadchodzącym letnim okienku transferowym planuje sprzedać swojego piłkarza, z którym nie wiąże już wielkich nadziei. 21-latek wciąż uchodzi za perspektywicznego gracza, więc Blaugrana ma nadzieje, że w obliczu problemów finansowych zarobi na nim pokaźną sumę pieniędzy. Ansu Fati do pierwszej drużyny Barcy został włączony we wrześniu 2020 roku i jego wejście do tego zespołu było znakomite.

Później jednak karierę skrzydłowego wyhamowały liczne kontuzje. Hiszpan z gwinejskimi korzeniami w koszulce Barcelony rozegrał łącznie 112 meczów, strzelił 29 bramek i zaliczył 10 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia wychowanka Sevilli na 30 milionów euro. Co ciekawe, andaluzyjska ekipa podobno jest zainteresowana sprowadzeniem młodego piłkarza. Bilans Ansu Fatiego w Brighton & Hove Albion to 25 spotkań, 4 gole i 1 ostatnie podanie. Umowa zawodnika z Dumą Katalonii wygasa 30 czerwca 2027 roku.

Czy Barca powinna dać jeszcze jedną szansę Fatiemu? Tak, wciąż ma wielki talent 22% Nie, to nie ma już sensu 78% 55 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, wciąż ma wielki talent

Nie, to nie ma już sensu