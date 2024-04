Wisła Kraków awansowała do finału Pucharu Polski. Jarosław Królewski deklaruje, że w przypadku braku kibiców na trybunach, ta odda mecz walkowerem. Na słowa prezesa Wisły zareagował Cezary Kulesza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Wisła Kraków zagra 2 maja w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin

Kibice Białej Gwiazdy mają zakaz wyjazdowy, który obejmie to spotkanie

Cezary Kulesza odpowiedział na apel Jarosława Królewskiego, który zaznaczył, że bez fanów na stadionie Wisła odda mecz walkowerem

Kulesza odpowiada. Kibice Wisły wejdą na finał Pucharu Polski?

Wisła Kraków wywalczyła awans do finału Pucharu Polski, ogrywając Piasta Gliwice 2-1. Na PGE Narodowym zmierzy się z Pogonią Szczecin, która tego samego dnia pokonała Jagiellonię Białystok.

Istnieje ryzyko, że kibiców Wisły zabraknie na trybunach stadionu, bowiem wciąż obowiązuje zakaz wyjazdowy, nałożony w 2022 roku. Od tego czasu Biała Gwiazda grała w Pucharze Polski tylko na własnym terenie. Jarosław Królewski zadeklarował, że jeśli fani Wisły nie otrzymają możliwości przybycia na trybuny, ta odda finałowy mecz walkowerem.

Na słowa prezesa krakowskiego klubu zareagował Cezary Kulesza. Stwierdził, że PZPN może zawiesić karę, jednak konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

“Jarek rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do Ciebie z gratulacjami. Powtarzam: Wisła Kraków może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni wniosek, to gwarantuję, że zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawiedliwie oceniony” – napisał.

Jarek @jarokrolewski rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do Ciebie z gratulacjami. Powtarzam: @WislaKrakowSA może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 4, 2024

Królewski błyskawicznie odpowiedział Kuleszy, informując, że nie chodzi mu jedynie o decyzję PZPN, lecz również szersze przedstawienie problemu, z którym Wisła mierzy się od początku sezonu.

“Dziękuję. Jednak mój apel dotyczy mniej procesu decyzyjnego PZPN, lecz szerszego wątku, gdyż od wielu miesięcy nasi kibice nie są wpuszczani na mecze i jako główny argument stosuje się „poziom bezpieczeństwa” określony przez służby. Mając już trochę doświadczenia w tym zakresie, chcemy określić nasze stanowisko w tym zakresie jasno i konkretnie. Prosimy o zrozumienie w tym temacie” – zaapelował.

Zobacz również: Mocne stanowisko! Królewski: W takim wypadku Wisła Kraków odda mecz walkowerem