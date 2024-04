Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2024)

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na sobotni mecz 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To pojedynek dwóch drużyn, które znajdują się na zupełnie przeciwnych biegunach ligowej rzeczywistości, jednak obie mają jeszcze o co walczyć.

Sipa US/Alamy Live News Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2024 10:01 .

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: przewidywania

Na rozpoczęcie sobotniej serii gier w PKO Ekstraklasie czeka nas pojedynek dwóch drużyn, które znajdują się na zupełnie przeciwnych biegunach ligowej rzeczywistości. Gospodarze, czyli Górnik Zabrze walczą o angaż do europejskich pucharów. Z kolei ŁKS Łódź nadal ma jeszcze cień nadziei na pozostanie w elicie, choć są one już właściwie tylko matematyczne. Niemniej spodziewać się można, że nadchodząca rywalizacja przyniesie nam wiele emocji, spotkania tych ekip bowiem obfitują w wiele goli. Mój typ na tę rywalizację to jednak bezpieczny wybór pewnego faworyta, czyli zwycięstwo ekipy Jana Urbana.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ekipę z Zabrza, to oni w pięciu ostatnich meczach zanotowali cztery zwycięstwa. Udało się im pokonać m.in. Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław oraz w derbach zespół Ruchu Chorzów. Oznacza to, że na ostatniej prostej sezonu znajdują się oni na 4. miejscu w tabeli z dorobkiem 48 punktów i przewagą nad piątą Legią tylko jednego oczka. Z kolei goście z Łodzi opuścili ostatnie miejsce w tabeli, ale nadal pozostają głęboko okopani w strefie spadkowej. Raptem 21 zdobytych punktów i strata aż 11 do bezpiecznej lokaty pozwala marzyć, ale chyba tylko marzyć.

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł wynik aż 5:0 dla zespołu z Zabrza. Podczas wcześniejszego pobytu łodzian w Ekstraklasie – sezon 2019/20 – również Górnik dwukrotnie okazywał się lepszy. Ostatnie zwycięstwo ŁKS-u to rok 2019 i wygrana nad sobotnimi gospodarzami 2:0.

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworytem nadchodzącej piątkowej rywalizacji jest drużyna gospodarzy, czyli Górnik Zabrze. Kurs na wygraną podopiecznych Jana Urbana oscylują w granicach 1.60 – 1.65. Natomiast na zwycięstwo beniaminka z Łodzi sięgają one nawet 5.25. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: kto wygra?

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 9 Sebastian Musiolik 10 Lukas Podolski 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 19 Norbert Barczak 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 27 Dominik Szala 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki 5 Marcin Flis 15 Antoni Mlynarczyk 21 Stipe Juric 24 Adrien Louveau 25 Michal Kolba 26 Bartosz Szeliga 30 Oskar Koprowski 37 Piotr Glowacki

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź: transmisja

Spotkanie pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek rywalizacji już w piątek, 26 kwietnia, o godzinie 18:00.

