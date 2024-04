Wisła Kraków awansowała do finału Pucharu Polski i liczy na obecność swoich fanów na Stadionie Narodowym. Biała Gwiazda wystosowała komunikat, w którym poinformowała, że zwróciła się do PZPN z wnioskiem o zawieszenie kary w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków wygrała 2:1 z Piastem Gliwice i awansowała do finału Fortuna Pucharu Polski

Klub z Reymonta liczy, że na trybunach Stadionu Narodowego usiądą kibice Białej Gwiazdy

Pierwszoligowiec zwrócił się do PZPN z wnioskiem o zawieszenie obowiązującego zakazu

Wisła Kraków zwraca się do PZPN, kibice pojawią się w Warszawie?

Wisła Kraków wygrała 2:1 z Piastem Gliwice i zameldowała się w finale Fortuna Pucharu Polski. Rywalem pierwszoligowego zespołu będzie Pogoń Szczecin. Starcie pomiędzy Portowcami a Białą Gwiazdą odbędzie się w czwartek, 2 maja o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym.

Klub z Reymonta dzisiaj po południu wystosował komunikat, w którym poinformował, że zwrócił się do PZPN z wnioskiem o zawieszenie kary w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców. Wisła Kraków ma nadzieję, że na trybunach ostatecznie zasiądą fani Białej Gwiazdy.

Komunikat Wisły Kraków

Wisła Kraków SA zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem o zawieszenie kary w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców nałożonej na klub po meczu FORTUNA Pucharu Polski rozegranym w Lublinie. Finał tych rozgrywek – do którego awansował zespół Białej Gwiazdy – stanowić będzie prawdziwe piłkarskie święto, a prawo do udziału w tym wydarzeniu mają fani obu zespołów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Polski Związek Piłki Nożnej klub niezwłocznie poinformuje o dystrybucji biletów uprawniających do udziału w finale FORTUNA Pucharu Polski, który rozegrany zostanie 2 maja na Stadionie Narodowym.