Wojciech Szczęsny nie jest pewny swojej przyszłości. "Corriere dello Sport" sugeruje, że Polak po sezonie odejdzie z Juventusu. To skutek nieudanych negocjacji kontraktowych.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Co z przyszłością Szczęsnego?

Wojciech Szczęsny to w dalszym ciągu czołowa postać Juventusu, a obecny sezon w jego wykonaniu jest bardzo udany. Wielokrotnie popisywał się świetnymi interwencjami, czyniąc ze swojej drużyny drugą najlepszą defensywę w całej Serie A. Przyszłość Szczęsnego do niedawna wydawała się jasna – zakładał, że Juventus będzie jego ostatnim klubem w karierze. Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna, bowiem strony mają spory problem z dogadaniem warunków nowej umowy.

Szczęsny jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy we Włoszech. Z uwagi na problemy finansowe Juventusu, klub chciał podpisać z nim nowy, dwuletni kontrakt, który zakładałby sporą obniżkę wynagrodzenia. W Turynie spodziewano się, ze nie będzie problemów z porozumieniem, lecz Polak odrzucił propozycję, co było sporym zaskoczeniem. Negocjacje stanęły w martwym punkcie i póki co nie będą kontynuowane.

“Corriere dello Sport” idzie o krok dalej i sugeruje, że to ostatnie miesiące Szczęsnego w ekipie Starej Damy. Wbrew wcześniejszym deklaracjom, latem opuści Turyn. Juventus miał tym samym się zabezpieczyć i wytypować już jego następcę, który jest Michele Di Gregorio. Bramkarz Monzy może pochwalić się aż czternastoma czystymi kontami w tym sezonie Serie A.

Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku. Na przestrzeni kilku lat trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch, a dwa razy Puchar Włoch. W tym sezonie uzbierał 31 ligowych występów, w których puścił tylko 25 bramek.

