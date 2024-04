fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Pogoń, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po historyczny mistrzowski tytuł. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek lideruje w ligowej tabeli, a na przestrzeni całego sezonu gra najładniejszą i najrówniejszą piłkę w stawce. Ekipa Adriana Siemieńca musi teraz utrzymać nerwy na wodzy i poradzić sobie z narastającą presją. W piątek podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin, która ma w bliskiej perspektywie także starcie w finale Pucharu Polski. Wydaje się, że może to być dla niej jedyna opcja, aby zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Wiele zależy jeszcze od rezultatu najbliższego meczu, bowiem ewentualne pokonanie Jagiellonii może dać kopa na kolejne tygodnie.

Portowcy zaczęli wiosnę z przytupem, ale ostatnie wpadki sprawiły, że w zasadzie wypisali się z walki o mistrzostwo. W piątek w Białymstoku zagrają ze sobą dwie najskuteczniejsze ofensywy Ekstraklasy. Co z tego wyniknie? Mój typ – powyżej 3,5 gola.

Mamy dla Was również typ naszego eksperta. Kuba Olkiewicz stawia w tym meczu na zwycięstwo Jagiellonii Białystok. Twórczość Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jagiellonia – Pogoń, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok wróciła na zwycięską ścieżkę po serii dwóch ligowych meczów ze stratą punktów. W minionej kolejce wreszcie się przełamała i ograła Zagłębie Lubin 2-1, co było pierwszą wygraną od 30 marca, kiedy to zmiażdżyła ŁKS Łódź 6-0. W międzyczasie pożegnała się z Pucharem Polski, przegrywając po dogrywce z Pogonią Szczecin, a także zremisowała w Ekstraklasie z Legią Warszawa (1-1) i dość niespodziewanie poległa w rywalizacji z walczącą o utrzymanie Cracovią (1-3). Nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław ma cztery punkty przewagi.

Pogoń Szczecin nie może ustabilizować wyników, a świetne mecze przeplata beznadziejnymi. W miniony weekend Portowcy zaprezentowali pokaz bezsilności, zasłużenie przegrywając z Piastem Gliwice 0-2. Co ciekawe, kilka dni wcześniej obraz gry był zupełnie inny, bowiem udało im się rozgromić Ruch Chorzów w stosunku aż 5-0. Pogoń zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, a najniższy stopień podium jest oddalony o cztery “oczka”.

Jagiellonia – Pogoń, historia

Po raz ostatni te drużyny miały okazję zagrać ze sobą na początku kwietnia, kiedy to walczyły o awans do finału Pucharu Polski. Lepsza okazała się Pogoń Szczecin, która po dogrywce wyeliminowała Jagiellonię. Bramki w tym meczu zdobywali Efthymios Koulouris, Fredrik Ulvestad oraz Bartłomiej Wdowik. W ostatnich latach bezpośrednia rywalizacja zdecydowanie korzystniej układa się dla Pogoni, która – z jednym małym wyjątkiem – wygrała sześć razy w siedmiu ligowych potyczkach.

Jagiellonia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Jagiellonię Białystok jako faworyta piątkowej potyczki. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.08. W przypadku ewentualnej wygranej Pogoni Szczecin jest to nawet 3.30. Kurs na remis waha się z kolei między 3.65 a 3.90. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia – Pogoń, przewidywane składy

Jagiellonia – Pogoń, kto wygra?

Jagiellonia – Pogoń, transmisja

Piątkowy mecz 30. kolejki Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.