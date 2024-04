PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków pokonała w półfinale Pucharu Polski Piasta Gliwice 2:1, ale wciąż nie ma pewności, że jej kibice zobaczą finał z wysokości trybun PGE Narodowego

Biała Gwiazda wysłała już odpowiednie pismo do PZPN i czeka na rozstrzygnięcie sprawy

Z tego, co słyszymy w związku, jest bardzo korzystny klimat na zawieszenie wciąż obowiązującego zakazu wyjazdowego dla Wisły

Dwie różne sprawy

Wielu kibiców Wisły Kraków niesłusznie łączy ze sobą dwie sprawy – nieformalny i formalny zakaz udziału fanów Białej Gwiazdy w wyjazdowych meczach swojej drużyny. Ten pierwszy – szeroko opisywany w przeszłości także w Goal.pl – to efekt działania grup kibicowskich, które skazały Wisłę na ostracyzm. Tekst tłumaczący, o co w tym wszystkim chodzi i z jak dużą hipokryzją mamy do czynienia – publikowaliśmy w tym miejscu. Drugi – zupełnie niezależny od pierwszego – zakaz jest efektem kary nałożonej przez PZPN po spotkaniu Pucharu Polski w Lublinie jesienią 2022 roku. Z sektora zajmowanego przez kibiców Wisły na murawę poleciały wówczas race, a związek zakazał wyjazdów zorganizowanych grup kibicowskich I-ligowca w trzech meczach pucharowych. Los zdecydował, by od tego czasu Biała Gwiazda nie rozegrała żadnego spotkania Pucharu Polski poza własnym stadionem i pierwsza okazja trafiła się dopiero teraz – gdy Wisła awansowała do finału rozgrywek i na Narodowym zmierzy się z Pogonią Szczecin.

I to właśnie zawieszenia tej kary oczekuje teraz klub z Reymonta. Z naszych informacji wynika, że rozpoczęła się oficjalna procedura. W związku słyszymy, że sprawa będzie rozpatrzona “bez zbędnej zwłoki”, a gdy pytamy o konkretny termin, słyszymy, że na pewno stanie się to w przyszłym tygodniu. Jednocześnie da się wyczuć – choć jednoznacznie na głos nikt tego nie mówi – że prognozy są dla Wisły korzystne i należy spodziewać się zielonego światła. Jak podkreśla związek – zgodnie z obowiązującymi przepisami, które pozostawiają furtkę do podjęcia takiej decyzji. Odpowiedź na pytanie, jak to możliwe i gdzie szukać zgodnych ze statutem rozwiązań, znajdziecie w sobotnim odcinku “Przemowy” (publikacja o godz. 9 na kanale Goal.pl na YouTubie).

Inną kwestią jest zgoda policji na udział kibiców w tym spotkaniu. Opinia służb jest bardzo mocnym sygnałem dla organizatora, natomiast ostateczną decyzję podejmuje związek.