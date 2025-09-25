Ruch Chorzów odpadł z Pucharu Polski już na etapie 1/32 finału. Drużyna Waldemara Fornalika sensacyjnie okazała się gorsza od Avii Świdnik, która zwyciężyła 3:1.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Avii Świdnik oraz Jakub Sobeczko

Puchar Polski: Avia Świdnik wyeliminowała Ruch Chorzów

Czwartkowe zmagania w ramach 1/32 finału Pucharu Polski rozpoczęła się od starcia, w którym Ruch Chorzów mierzył się na wyjeździe z Avią Świdnik. Niebiescy byli zdecydowanym faworytem przed pierwszym gwizdkiem. Zwłaszcza, że podopieczni Waldemara Fornalika ostatnio są w niezłej formie. Tego samego nie można powiedzieć o gospodarzach, którzy nie imponują dyspozycją.

Pierwsza odsłona rywalizacji ułożyła się po myśli Ruchu Chorzów. Goście schodzili na przerwę na prowadzenie, po tym jak na listę strzelców wpisał się Patryk Szwedzik. Podopieczni Waldemara Fornalika mieli optyczną przewagę nad rywalem i nic nie wskazywało, że dojdzie do katastrofy.

Ruch Chorzów po golu Patryka Szwedzika prowadzi na wyjeździe z Avią Świdnik w meczu 1. rundy STS Pucharu Polski.



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/IWrfZlLBvc pic.twitter.com/dANlRgwyN0 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 25, 2025

Avia Świdnik w drugiej połowie zabrała się za odrabianie strat. W 61. minucie do wyrównania doprowadził Szymon Kamiński. Gospodarze poszli za ciosem i chwilę później byli już na prowadzeniu. Dominik Pisarek wykorzystał fatalny błąd Ruchu Chorzów.

Ruch Chorzów w szoku!



Potworny błąd w wyprowadzeniu piłki i Avia Świdnik krok od wielkiej niespodzianki w 1. rundzie STS Pucharu Polski! Gospodarze prowadzą 2:1 ⚽



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/IWrfZlLBvc pic.twitter.com/XH1CtXfTUK — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 25, 2025

W doliczonym czasie gry ostatnie słowo należało do Avii Świdnik. A konkretnie Patryka Małeckiego. Były zawodnik Wisły Kraków podwyższył prowadzenie i tym samym Ruch Chorzów pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski już na etapie 1/32 finału.

Ruch Chorzów już w najbliższą niedzielę zagra na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Avia Świdnik natomiast pojedzie do Białej Podlaskiej na mecz z miejscowym Podlasiem.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów 3:1

Kamiński (61′), Pisarek (74′), Małecki (90+1′) – Szwedzik (21′)