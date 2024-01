Jakub Moder wyjdzie w pierwszym składzie Brighton & Hove Albion na jutrzejszy mecz przeciwko Stoke City w Pucharze Anglii - poinformował Andy Naylor z The Athletic.

Źródło: Andy Naylor / The Athletic

Źródło: Andy Naylor / The Athletic

IMAGO / Katie Chan Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder w sobotę wybiegnie w podstawowej jedenastce Brighton & Hove Albion

Tym samym 24-latek wraca do wyjściowego składu Mew po 22 miesiącach

Roberto De Zerbi uważa Polaka za bardzo ważnego zawodnika

Moder po 22 miesiącach wróci do pierwszego składu Brighton

Brighton & Hove Albion w sobotę o godzinie 16:00 na wyjeździe zmierzy się ze Stoke City w spotkaniu 1/32 finału Pucharu Anglii. Będzie to wyjątkowy mecz dla Jakuba Modera, który po raz pierwszy od 22 miesięcy ma wystąpić w podstawowej jedenastce Mew.

Takie informacje przekazał Andy Naylor z portalu “The Athletic”, co następnie potwierdził szkoleniowiec The Seagulls – Roberto De Zerbi. Włoski trener zapewnił, że wracający po poważnym urazie 20-krotny reprezentant Polski to wartość dodana dla jego drużyny.

– Myślę, że Jakub Moder może być dla nas ważny, ponieważ potrafi zagrać na różnych pozycjach. Inni zawodnicy go uwielbiają, gdyż ma świetne nastawienie. Jest bardzo inteligentnym graczem i pomagamy mu osiągnąć jak najlepszą dyspozycję. Po długiej kontuzji, z jaką się borykał, potrzebuje czasu, aby wrócić do swojego poziomu – powiedział Roberto De Zerbi na konferencji prasowej.