Thilo Kehrer zaimponował na wypożyczeniu w AS Monaco i klub z Księstwa zdecydował się wykupić 27-krotnego reprezentanta Niemiec. Transfer został już oficjalnie potwierdzony.

Źródło: AS Monaco

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Thilo Kehrer

Oficjalnie: Thilo Kehrer zostanie na stałe w AS Monaco

AS Monaco za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o wykupieniu Thilo Kehrera z West Hamu United. Środkowy obrońca od stycznia występował w zespole z Księstwa na zasadzie wypożyczenia, a teraz przenosi się do drużyny z Ligue 1 w formie transferu definitywnego. Kwota tej transakcji wyniosła 11 milionów euro, przy czym Monakijczycy już wcześniej zapłacili 500 tysięcy euro za czasowe sprowadzenie piłkarza.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Thilo Kehrer ✍️



Arrivé en janvier en provenance de West Ham United, le défenseur central international allemand de 27 ans s’engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté, jusqu’en juin 2028 🇲🇨#Kehrer2028 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 17, 2024

Trener AS Monaco – Adi Huetter – jest bardzo zadowolony z postawy 27-letniego stopera i dlatego polecił włodarzom klubu zatrzymanie tego zawodnika. Thilo Kehrer w drugiej części aktualnej kampanii rozegrał 17 meczów i zaliczył 1 asystę. 27-krotny reprezentant Niemiec przyczynił się do sukcesu, jakim niewątpliwie jest powrót ekipy z Księstwa do Ligi Mistrzów. Mierzący 185 centymetrów wzrostu defensor już wcześniej grał w lidze francuskiej w barwach Paris Saint-Germain.

Następnie przeprowadził się do West Ham United, jednak Premier League nie udało mu się podbić, dlatego Młoty bez mrugnięcia przystały na jego sprzedaż. Thilo Kehrer na szerokie wody wypłynął z FC Schalke 04 Gelsenkirchen, a przedtem szkolił się w akademii VfB Stuttgart.