fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 May 2024 23:44 .

Zagłębie – Miedź, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica to tak naprawdę drużyny, które już o nic nie grają. Zespół Marka Saganowskiego już od jakiegoś czasu jest świadomy tego, że w kolejnej kampanii będzie rywalizował w 2 Lidze. Z kolei ekipa z Legnicy ma zapewnione ligowe utrzymanie. Niemniej walka o coś więcej, to na dzisiaj za wysokie progi dla drużyny Ireneusza Mamrota. W każdym razie każdy z zespołów ma postawione małe cele. Gospodarze mają na przykład zamiar zakończyć sezon z w roli gospodarza z premierową wygraną pod wodzą trenera Marka Saganowskiego. Ciekawa jest natomiast statystyka, mówiąca o tym, że sosnowiczanie tracili pierwsi bramkę w pięciu z ostatnich ośmiu spotkań w 1 Lidze. Można tym samym zastanowić się nad opcją z pierwszym golem po stronie goście. Mój typ: Miedź pierwsza strzeli – TAK.

Lukasz STS 1.67 Miedź pierwsza strzeli – TAK Przejdź na stronę STS

Zagłębie – Miedź, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mogło wystąpić dwóch zawodników. Kwestie zdrowotne wyeliminowały Oleksija Bykova i Kacpra Smolenia. Z kolei w szeregach legniczan zabraknie Andrzeja Niewulisa.

Zagłębie – Miedź, ostatnie wyniki

Sosnowiczanie w tej kampanii nie wygrali nawet raz. Ostatnie zwycięstwo Zagłębie zaliczyło w lidze we wrześniu minionego roku, pokonując wówczas w roli gościa GKS Katowice (1:0). Na swoim stadionie jednak ostatnio ekipa z Sosnowca pokazała, że coś w jej grze drgnęło, remisując z Wisłą Kraków (1:1).

Ekipa Ireneusza Mamrota ma natomiast za sobą wysokie zwycięstwo z Podbeskidziem (6:1). Tym samym Miedź wróciła na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej. W tym czasie legniczanie przegrali między innymi z Wisłą Płock (1:2) czy Zniczem Pruszków (1:2).

Zagłębie – Miedź, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami aż cztery razy górą była Miedź. w jednym starciu miał natomiast miejsce remis. Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w listopadzie minionego roku i wtedy Miedź zwyciężyła dwoma golami (2:0). Zagłębie ostatni raz okazało się lepsze od legniczan dawno temu, bo w lutym 2020 roku.

Zagłębie – Miedź, kursy

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Wariant na wygraną Miedzi został oszacowany na 1.88-1.95. Remis wyceniono na 3.50-3.70. Z kolei typ na triumf Zagłębia kształtuje się w wysokości 3.55-3.75. Przy okazji meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Zagłębie – Miedź, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia 0% wygraną Miedzi 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Zagłębia

wygraną Miedzi

remisem

Zagłębie – Miedź, transmisja meczu

Sobotniego starcia na ArcelorMittal Park nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie nie będzie emitowane w żadnej stacji telewizyjnej. Mecz będzie można jednak obejrzeć w internecie. Taką możliwość daje platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.