fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Sevilla nadzieją dla Fatiego

Ansu Fati swego czasu był najciekawszym talentem w akademii FC Barcelony. W pierwszej drużynie odnalazł się znakomicie, zupełnie bez kompleksów wchodząc do piłki seniorskiej. Duma Katalonii wiązała z nim olbrzymie nadzieje, co pokazuje chociażby “dziesiątka”, z jaką przyszło mu grać po odejściu Leo Messiego. Młodziutki zawodnik miał jednak poważne problemy zdrowotne, które drastycznie zahamowały jego rozwój. Po powrocie do gry nie prezentował się już tak dobrze, a z biegiem czasu został wyparty przez innych wychowanków La Masii.

Minionego lata Barcelona wypożyczyła Fatiego do Brighton. Miało mu to pomóc wrócić do formy, zwłaszcza, że trafił pod skrzydła Roberto De Zerbiego, który znany jest ze skutecznej pracy z młodzieżą. Swojej szansy jednak nie wykorzystał. Fati bardzo rzadko występował od pierwszej minuty, choć trafiał do Mew ze statusem potencjalnej gwiazdy.

Brighton rezygnuje ze starań o transfer definitywny. Latem 21-latek wróci do Barcelony, która również nie wiąże z nim przyszłości. Jakiś czas temu padła decyzja, że będzie dążyć do jego sprzedaży. Wykorzystać tę sytuację zamierza Sevilla, która wciąż dostrzega w Fatim potencjał na zawodnika z najwyższej półki. Letni transfer nie będzie jednak prosty, mając na uwadze problemy finansowe ekipy z Andaluzji.

Sevilla deklaruje chęć sprowadzenia Fatiego, natomiast odkłada ewentualną transakcję w czasie. Najpierw musi znaleźć fundusze na jego wykup.

