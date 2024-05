Robin van Persie rozpoczął karierę trenerską, przejął zespół reprezentanta Polski

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Robin van Persie

Oficjalnie: Robin van Persie nowym trenerem SC Heerenveen

SC Heerenveen za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosowało oficjalny komunikat informujący o zmianie na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem holenderskiego klubu został słynny Robin van Persie, dla którego będzie to pierwsza posada w seniorskiej piłce. 40-latek na tym stanowisku zastąpi Keesa van Wonderena, który z zespołem De Superfriezen z powodzeniem pracował od prawie dwóch lat.

Co ciekawe, w barwach SC Heerenveen na co dzień występuje trzykrotny reprezentant Polski – Paweł Bochniewicz – tak więc, jeśli 28-letni stoper latem nie opuści ekipy z Eredivisie, to będzie miał okazję współpracować z Robinem van Persiem. Legendarny napastnik bardziej znany jest z kariery piłkarskiej – grał dla takich drużyn jak Manchester United oraz Arsenal – natomiast w ostatnich latach szlifował on swoje umiejętności trenerskie w akademii rodzimego Feyenoordu Rottterdam.

SC Heerenveen z 37 punktami na koncie zajmuje 10. miejsce w tabeli Eredivisie. Największym sukcesem w historii zespołu De Superfriezen jest wygranie Pucharu Holandii w sezonie 2008/2009. Robin van Persie postara się włożyć kolejne trofeum do gabloty tego klubu.