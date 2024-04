Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United w finale FA Cup

Manchester United w niedzielnym spotkaniu pokonał Coventry City po rzutach karnych i zameldował się w finale rozgrywek FA Cup. Przez znaczną część meczu „Czerwone Diabły” prowadziły z pierwszoligowcem 3:0 i nikt nie przypuszczał, że to dopiero początek emocji w tym spotkaniu. „The Sky Blues” zdołali strzelić trzy bramki i doprowadzić do dogrywki, a później serii jedenastek. Finalnie lepsi w niej okazali się podopieczni Erika ten Haga.

Po spotkaniu brytyjscy dziennikarze przeprowadzili krótką rozmowę z Bruno Fernandesem. Kapitan Manchesteru United został zapytany przez reporterów „ITV” m.in., czy w przypadku zwycięstwo w rozgrywkach FA, „Czerwone Diabły” będą mogli zaliczyć sezon do udanych. Reprezentant Portugalii w odpowiedzi przyznał, że kampania jest już spisana na straty.

Bruno Fernandes: Wiemy, jakie są standardy w tym klubie

– Sami skomplikowaliśmy sobie sprawę, bo mieliśmy mecz pod kontrolą i mogliśmy go rozstrzygnąć. Nie zrobiliśmy tego. Szacunek dla Coventry City za to, czego dokonali, ale my musimy spisywać się lepiej – zaczął Bruno Fernandes cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Nie będzie to udany sezon, nawet po wygraniu FA Cup. Wiemy, jakie są standardy w tym klubie i są one dużo wyższe, niż to, co prezentujemy – przyznał.

– Wiemy, że musimy spisywać się lepiej w Premier League, Carabao Cup i europejskich pucharach. Jeśli wygramy Puchar Anglii, to będzie to sukces, ale wiemy, że w tym klubie chodzi o coś więcej – dodał Portugalczyk.

