Źródło: The Sun / DevilPage

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bryan Robson

Bryan Robson oczekuje w niedzielę zwycięstwa Manchesteru United

W niedzielę zostanie rozegrane spotkanie w ramach półfinału FA Cup pomiędzy Manchesterem United a Coventry City. Faworytem tego spotkania bez wątpienia jest zespół „Czerwonych Diabłów”. Jednak mecze w pucharze Anglii rządzą się swoimi prawami i nie można skreślać drugoligowca, który tego dnia zagra przed własną publicznością.

Dzień przed spotkaniem na łamach „The Sun” ukazał się wywiad z Bryanem Robsonem. Legenda Manchesteru United stanęła w obronie Erika ten Haga, który przeżywa trudne chwile na Old Trafford. Były kapitan „Czerwonych Diabłów” przyznał, że tego dnia jego ukochana drużyna musi sięgnąć po zwycięstwo.

– W lidze nie jesteśmy na pozycji, na której chcielibyśmy być. Moim zdaniem menadżer musiał wiele znosić w tym sezonie, wliczając w to liczne kontuzje. To część futbolu i nie da się od tego uciec – mówił Robson cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Czasami można zanotować kiepski sezon z wieloma kontuzjami. Musiał sobie z tym radzić. To właśnie dlatego traciliśmy w tym sezonie dużo bramek. W niektórych momentach sezonu wyglądaliśmy dobrze. Ale to za mało jak na Manchester United. Musi być lepiej. Nadal jesteśmy w półfinale Pucharu Anglii. Musimy wygrać to spotkanie. Nie tylko dla menadżera, ale przede wszystkim dla klubu – dodał.

