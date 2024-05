fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia – Darmstadt, typy na mecz i przewidywania

Rywalizacja na Signal Iduna Park może być pozbawiona dodatkowych emocji. Borussia Dortmund jest już pewna gry w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii. Darmastadt natomiast spada z Bundesligi. W każdym razie dla ekipy Edina Terzicia potyczka z ligowym outsiderem będzie ostatnim testem przed finałem Ligi Mistrzów, a jednocześnie będzie to pożegnalny występ dortmundczyków na swoim obiekcie w kampanii 2023/2024. Mając na uwadze, że sobotnia konfrontacja będzie bez dodatkowych smaczków, to można spodziewać się zatem otwartej gry z obu stron, a to może zwiastować trafienia z udziałem obu ekip. Można zatem rozważyć taki scenariusz przy okazji sobotniej potyczki. Mój typ: obie drużyny strzela – TAK.

Borussia – Darmstadt, sytuacja kadrowa

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Borussia będzie musiała radzić sobie bez Ramy’ego Bensebainiego oraz Juliena Duranvilille’a. Z kolei w szeregach Darmstadt nie będą mogli wystąpić Fabian Holland, Jannik Muller czy Marvin Mehlem. U gości może zabraknąć nawet 11 graczy.

Borussia – Darmstadt, ostatnie wyniki

Dortmundczycy mają zamiar zmazać plamę po porażce z Mainz (0:3) tydzień temu. Tym samym Borussia zakończyła passe trzech kolejnych zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie pokonała między innymi dwa razy PSG (1:0 i 1:0).

Najbliższy rywal BVB ostatnio notował wysokie porażki. Darmstadt kilka dni temu uległo między innymi Hoffenheim (0:6). W ostatnich 12 meczach w roli gościa zespół Torstena Liberknechta wygrał zaledwie raz.

Borussia – Darmstadt, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 13 stycznia w tym roku. Górą w tym starciu była Borussia (3:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie wygrywali dortmundczycy, raz zwyciężył Darmstadt i jedna potyczka zakończyła się remisem.

Borussia – Darmstadt, kursy

Eksperci przekonują, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnie popołudnie na Signal Iduna Parka są gospodarze. Opcja na zwycięstwo BVB kształtuje się na poziomie 1.16-1.18. Remis wyceniono na 8.35-9.00. Z kolei opcję na zwycięstwo Darmastadt oszacowano na 12.80-13.00. Przy okazji meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Borussia – Darmstadt, przewidywane składy

Borussia: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Can, Sabitzer, Sancho, Reus, Adeyemi, Fullkrug

Darmstadt: Brunst – Zimmermann, Klarer, Maglica, Karic, Justvan, Mehlem, Holtmann, Skarke, Seydel, Honsak.

Borussia – Darmstadt, typ kibiców

Borussia – Darmstadt, transmisja meczu

Sobotniej potyczki z udziałem Borussii Dortmund i SV Darmstadt w ramach 34. kolejki ligi niemieckiej nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie do obejrzenia tylko, dzięki usłudze Viaplay. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 15:30.

