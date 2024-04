Manchester United już jutro zagra z Coventry City w półfinale FA Cup. Tymczasem Erik ten Hag na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do gorszej formy Casemiro. Szkoleniowiec zapewnił, że wciąż ma zaufanie do swojego piłkarza.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag odniósł się do gorszej formy Casemiro

Manchester United wciąż może zakończyć sezon z trofeum. Zespół prowadzony przez Erika ten Haga już jutro zmierzy się z Coventry City w ramach półfinału FA Cup. Losowanie ułożyło się po myśli „Czerwonych Diabłów”, bowiem w drugim meczu Manchester City podejmie Chelsea. Zatem nadchodząca rywalizacja z drugoligowym zespołem będzie niezwykle ważna dla klubu z Old Trafford.

Tymczasem na przedmeczowej konferencji prasowej Erik ten Hag został zapytany o gorszą dyspozycję Casemiro. Holenderski szkoleniowiec wciąż ma zaufanie do reprezentanta Brazylii, wierząc, że zawodnik w przyszłości pomoże Manchesterowi United odnieść sukcesy.

– W poprzednim sezonie był fantastyczny. Nigdy nie strzelał dużo goli. W tym sezonie miał problem z kontuzjami, ale to urodzony zwycięzca. W swojej karierze wygrał wszystko. Wszędzie, gdzie był, odnosił sukcesy. Ufam mu i wierzę, że da nam sukcesy. Mam do niego duże zaufanie. To wojownik i ważny piłkarz – powiedział Erik ten Hag cytowany przez serwis „DevilPage”.

Casemiro nie rozgrywa dobrego sezonu. Brazylijski pomocnik jest słusznie krytykowany przez kibiców Manchesteru United. 32-latek w obecnie trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w barwach „Czerwonych Diabłów”. W tym czasie zawodnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.

