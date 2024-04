Haaland znów kontuzjowany. Guardiola przekazał informacje

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Kontuzja Erlinga Haalanda. Nie zagra z Chelsea

Erling Haaland w sezonie 2023/2024 notuje znacznie gorsze liczby, niż w poprzednim. Norwegowi zadanie skutecznie utrudniła kontuzja, której doznał na początku grudnia. Z powodu tego urazu napastnik nie mógł wystąpić łącznie w 12 meczach Manchesteru City.

Tuż przed meczem z Chelsea w Pucharze Anglii niepokojące wieści na temat Erlinga Haalanda przekazał Pep Guardiola. Trener Manchesteru City wyznał, że Norweg jest kontuzjowany. To bez wątpienia duże osłabienie dla Obywateli w tak ważnym spotkaniu.

– Haaland jest kontuzjowany. Nie sądzę, że to coś poważnego, ale na dzisiaj nie jest w stanie grać. Nie wiem, czy wróci na następny mecz – ocenił Guardiola cytowany przez Fabrizio Romano.

Kolejny mecz Manchester City rozegra 25 kwietnia w ramach 29. kolejki Premier League. Rywalem ekipy z Etihad Stadium będzie Brighton.

Erling Haaland w sezonie 2023/2024

W obecnych rozgrywkach Haaland zanotował łącznie 39 meczów, zdobył w nich 31 bramek i zaliczył 6 asyst. Oczywiście jest to znakomity bilans, ale poprzedni sezon był zdecydowanie lepszy dla norweskiego snajpera. W kampanii 2022/2023 gwiazdor Manchesteru City trafił do siatki aż 52 razy i dołożył do tego dziewięć ostatnich podań. Dla wielu osób był naturalnym faworytem do zdobycia Złotej Piłki.

