Dwa spotkania półfinałowe wypełnione były walką o każdy centymetr boiska, w których faworyci długo nie potrafili udowodnić swojej dominacji. Ostatecznie do finału awansowali Włosi i Anglicy, ale w naszej drużynie rundy nie zabrakło również Hiszpanów i Duńczyków.

W półfinałach Euro 2020 Włosi pokonali po rzutach karnych Hiszpanię, a Anglia potrzebowała dogrywki, by wyeliminować Danię

Oba półfinały były pełne walki z każdej ze stron, co znalazło odzwierciedlenie w naszej jedenastce rundy

Zróżnicowana ściana defensywna

W naszej obronie znajdzie się miejsce dla każdej z pozostałych, przed półfinałami, czterech reprezentacji. To, co w starciu z Anglikami wyczyniał Kasper Schmeichel przypominało nie tylko jego najlepsze występy w Leicester, ale też spektakularne mecze jego ojca. Duńczyk wyczyniał cuda – obronił dwie stuprocentowe sytuacje w pierwszej połowie, a w dogrywce powstrzymał Harry’ego Kane’a uderzającego z rzutu karnego – ale i tak nie zdołał wprowadzić swojej reprezentacji do finału. Patrząc z jego perspektywy – wielka szkoda, zwłaszcza, że choć na Euro 2020 bramkarze prezentowali się fantastycznie, występ Schmeichela spokojnie można uznać za jeden z najlepszych.

Kasper Schmeichel made nine saves against England, including a penalty, the most by a Denmark goalkeeper in a single European Championship game.



An absolutely phenomenal effort. 👏 pic.twitter.com/6YA0Ol4Ykl — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2021

Angielscy defensorzy zdominowali rywali

W obronie nie mogło też zabraknąć dwóch Anglików. Kyle Walker miał tego dnia w głównej mierze obowiązki defensywne i wywiązywał się z nich znakomicie. To Luke Shaw miał częściej podłączać się do ataku, z to gracz Manchesteru City, dzięki swojej szybkości, łatał wszelkie dziury i gasił duńskie kontry w zarodku. Tym razem Walker nie był efektowny, ale do bólu skuteczny. Musiał wprowadzać Joakima Maehle czy Kaspera Dolberga do szewskiej pasji. Bo wygrać z nim pojedynku biegowego zwyczajnie się nie dało.

W świetnej formie był też Harry Maguire, który według mnie staje się jednym z kandydatów do miana najlepszego obrońcy turnieju. Odkąd wrócił do wyjściowej jedenastki, dla rywali stanowi ścianę nie do przejścia. 13 wygranych pojedynków, z czego dziewięć w powietrzu. Solidne wyprowadzanie piłki, a do tego świetny strzał po wrzutce z rzutu wolnego, po którym do fantastycznej interwencji został zmuszony Schmeichel.

Most passes, most aerial duels won and the most interceptions.



Harry Maguire is putting England (and Declan Rice) on his back. 🏔#ENG #EURO2020 — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2021

Podobnie w drugim z półfinałów prezentował się Leonardo Bonucci. Hiszpanie mieli na ten mecz sprytny plan, a Dani Olmo raz za razem wyciągał Giorgio Chielliniego ze swojego królestwa. Młodszy ze stoperów Juventusu stanowił ostatnią linię zabezpieczającą Gigiego Donnarummę i w tej roli wypadł znakomicie. Do tego pewnie wykorzystał rzut karny. Występ bliski doskonałości.

Leonardo Bonucci vs. #ESP



75 touches

6 interceptions

5 accurate long balls

4 clearances

3 duels won

2 shots blocked

1 clearance off the line



A rock at the back. 🪨 pic.twitter.com/Gf7B07whQK — Squawka Football (@Squawka) July 6, 2021

Squadra Azzurra z pewnością nie spodziewała się, że Hiszpanie zechcą aż tak wyraźnie dominować na boisku. Tymczasem La Roja wzięła piłkę w posiadanie i szukała luk we włoskim murze. W tychże poszukiwaniach brylował Jordi Alba, który pomimo kiepskiej prasy, rozegrał naprawdę fantastyczny turniej. Nadążał w obronie, a w momencie ataku wspaniale wspierał Daniego Olmo w pojedynkach na stronie bronionej przez Nicolo Barellę i Giovanniego Di Lorenzo.

Hiszpańska szkoła gry piłką

Hiszpańska, czy można by rzec – barcelońska? Sergio Busquets i Pedri robili, co mogli, by przeciwstawić się faworyzowanym przed meczem Włochom. Dość powiedzieć, że kapitan La Roji oddał tego dnia dwa uderzenia. W całym minionym sezonie La Ligi zrobił to trzy razy. Busquetsa należy zresztą docenić za cały turniej, w którym udowodnił, że obudowany odpowiednią drużyną nadal jest defensywnym pomocnikiem ze ścisłego topu. O Pedrim, zaś, powiedziano już wszystko. Widzieliście, żeby grający w ten sposób 18-latek zanotował stuprocentową (!) skuteczność podań w ciągu 90 minut gry w półfinale Euro 2020 przeciwko Włochom? Ja też nie. W dogrywce pomylił się zaś… dwukrotnie. A przecież gracz Barcy w każdej okazji szuka możliwości gry progresywnej, a do tego mierzył się z najlepszą linią pomocy na turnieju. Przed nim wielka przyszłość – nie wiadomo tylko, gdzie jest sufit pomocnika, zaczynającego karierę na niebotycznym poziomie.

Hiszpański duet uzupełni w środku pola Mikkel Damsgaard, który lawirował między skrzydłem, a drugą linią. Duńczyk w półfinale był żołnierzem doskonałym. Ośmiokrotnie odebrał piłkę, zaliczył dwa odbiory i tyle samo przechwytów, wykreował jedną dogodną okazję i zdobył fantastyczną bramkę z rzutu wolnego. Zresztą, pierwszą na turnieju. 21-latek trafił przed rokiem do Sampdorii za siedem milionów euro, ale prezydent klubu ostrzega, by dziś nikt nie zbliżał się nawet bez oferty opiewającej na sześciokrotność tej kwoty.

Mikkel Damsgaard’s game by numbers vs. #ENG



29 touches

8 ball recoveries

3 final third entries

2 shots

2 tackles

2 interceptions

2 duels won

1 chance created

1 shot on target

1 goal



What. A . Strike. 🚀 pic.twitter.com/l9tMExznOx — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2021

Żywe srebra

O Raheemie Sterlingu po meczu mówi się głównie w kategorii “nurka”, ale niech to nie przesłoni całości jego występu. Anglik pobił rekord turnieju w liczbie udanych dryblingów w jednym spotkaniu (10), zaliczył najwięcej kontaktów we wrogim polu karnym, oddał aż sześć strzałów i był największym zagrożeniem dla solidnej duńskiej defensywy. Do tego wywalczył, w oparach kontrowersji, ale jednak, kluczowy rzut karny. Jeden z najlepszych, a na pewno najbardziej decydujących, zawodników kończącego się turnieju.

Raheem Sterling’s game by numbers for #ENG vs. #DEN



91% pass accuracy

79 touches

16 touches in opp. box (most)

10 take-ons (most)

6 shots (most)

3 shots on target (=most)

3 fouls won

2 crosses

1 penalty won



Superb. pic.twitter.com/DaMRu6c4zw — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2021

Na “środku” ataku znalazło się miejsce dla Daniego Olmo. Luis Enrique przyznał, że widząc, co duet Bonucci-Chiellini robił z Romelu Lukaku, postawił na fałszywą “dziewiątkę” i ten eksperyment zdecydowanie zdawał egzamin. Gracz RB Lipsk nieustannie wyciągał Chielliniego ze swojej pozycji, robił miejsce kolegom, a przy tym sam stwarzał realne zagrożenie. Pamiętajmy, że to po jego podaniu wyrównał Alvaro Morata. Przyznam, że gdy spudłował w serii rzutów karnych przeszło mi przez myśl mało nowatorskie, acz prawdziwe zdanie: że w futbolu próżno szukać sprawiedliwości.

Tercet ofensywny musiał uzupełnić Federico Chiesa, choć nie był to nawet jego najlepszy mecz na Euro 2020. Włoch zdobył jednak spektakularną bramkę, która okazała się kluczowa w wywalczeniu awansu. Do tego brak aktywności w ataku rekompensował harówką w środku pola, co tego dnia okazało się kluczowe do złamania nieustannego naporu Hiszpanów.

Jedenastka rundy: Schmeichel – Walker, Maguire, Bonucci, Alba – Busquets, Damsgaard, Pedri – Chiesa, Olmo, Sterling