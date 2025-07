W Wiśle Kraków przed nowym sezonem dochodzi do sporych zmian. Kilku piłkarzy odeszło, ale są też transfery przychodzące. A co jeszcze może się wydarzyć? Z informacji goal.pl wynika, że rośnie zainteresowanie Kacprem Dudą.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Brak awansu oznacza zmiany

Wiśle Kraków nie udało się awansować do Ekstraklasy, ponieważ w półfinale baraży klub uległ u siebie Miedzi Legnica 0:1. To oznacza określone zmiany, przede wszystkim w kadrze pierwszej drużyny. Jak wiadomo, Wisłę opuścił Angel Baena, który przeniósł się do Widzewa Łódź, a „Biała Gwiazda” wycofała się z rozmów na temat powrotu Jamesa Igbekeme.

Z informacji goal.pl wynika, że Nigeryjczyk trafi do Śląska Wrocław, który od dawna wykazuje nim duże zainteresowanie. A wracając do Wisły. W kuluarach słyszymy, iż rośnie zainteresowanie Kacprem Dudą. Ten niespełna 22-letni pomocnik od dawna uznawany jest za duży talent. Gracz „Białej Gwiazdy” ma już na koncie 83 występy w 1. lidze, w której strzelił 1 bramkę i zaliczył 8 asyst.

Oglądaj program transferowy „Nasz News”



Z naszych informacji wynika, że jeśli chodzi o tego zawodnika, to jest zainteresowanie zarówno z Ekstraklasy, jak i zza granicy. To wstępny etap, nie jest tak, że Wisła już otrzymała propozycje za tego gracza, ale niewykluczone, że to niedługo nastąpi. Umowa Dudy z „Białą Gwiazdą” obowiązuje do lata 2027 roku.