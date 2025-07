SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Duże zainteresowanie, ale…

O zainteresowaniu zagranicznych klubów Afimico Pululu mówi się od dawna. Goal.pl regularnie informuje o tym, że kluby z lepszych lig mają go na swojej liście życzeń. Z najbardziej znanych marek jakie się przewijały warto wymienić Besiktas, który miał go na oku już od wielu miesięcy.

Ostatnio z kolei z Francji dotarły wieści, że również FC Nantes byłoby zainteresowane napastnikiem Jagiellonii. Wszystko ładnie i pięknie, ale… Pewnego rodzaju przeszkodą jest cena za tego piłkarza. Najpierw wg nieoficjalnych informacji Jagiellonia oczekiwała 5 mln euro, potem zeszła do 4 milionów, ale wciąż do klubu nie dotarła żadna oficjalna oferta.

Pora na Saudyjczyków?

Jak to zwykle bywa, otoczenie piłkarza uważa, że kwota jest za wysoka i ciężko będzie te 4 mln euro uzyskać. Natomiast… Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że Pululu zainteresował się klub z Arabii Saudyjskiej. Choć, co w sumie oczywiste, nie żaden tamtejszy potentat, a Al Riyadh SC. To klub z najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju, który awansował z 2. ligi trzy lata temu.



W teorii więc być może tu jest szansa na dobicie targu, choć przeglądając ich historię transferową ciężko tam znaleźć duże transfery przychodzące. Być może jednak nowa moda na piłkę w tym kraju sprawiła, że i Al Riyadh prowadzony przez hiszpańskiego trenera będzie miał większy budżet niż do tej pory.