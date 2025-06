Hiszpan z Betisu na celowniku Widzewa! Wiemy ile ma kosztować [NOWE INFORMACJE]

Widzew Łódź nie zwalnia tempa na transferowym rynku. Łodzianie przeprowadzili już kilka transferów, ale szykują kolejne. Najnowszy trop prowadzi do Hiszpanii. Goal.pl przedstawia szczegóły.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ricardo Visus

Codziennie nowy transfer?



Tempo przeprowadzania transferów przez Widzew jest imponujące. Łodzianie dokonali już killku ciekawych wzmocnień, na różnych pozycjach i nie zamierzają zwalniać tempa. Jak poinformował hiszpański dziennik El Desmarque na celowniku łodzian znalazł się środkowy obrońca, Ricardo Visus.



24-letni piłkarz ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Holandii, w ekstraklasowym Almere City (24 występy, 1 gol), ale jest zawodnikiem Betisu. Kontrakt obowiązuje go do lata 2027, jednak zdaniem Hiszpanów odejdzie do Widzewa już w tym okienku. Padła nawet kwota: 600 tysięcy euro i aż 30 procent od kolejnego transferu.

Zdążył zagrać w La Liga

A jak dokładnie wygląda ta sytuacja? Goal.pl sprawdził w swoich źródłach. Jak się dowiedzieliśmy, Widzew faktycznie jest zainteresowany tym piłkarzem, negocjacje trwają, choć nie jest to jeszcze etap finalny. Kwoty też się różnią i to dość znacznie. Otóż polski klub ma zapłacić 400 tysięcy euro, a 10 % od przyszłego transferu będzie należało do Betisu.



Mierzący 192 cm wzrostu zawodnik rozegrał 3 mecze w La Liga w barwach Betisu. Przeciw Mallorce, Getafe i Realowi Madryt (90 minut w meczu zakończonym wynikiem 0:0, w maju 2024 roku).