Złota Piłka 2025

Trzydziestu zawodników i trzydzieści zawodniczek otrzymało nominację do Złotej Piłki 2025. Przyjrzyjmy się, kto ma szanse wygrać tę prestiżową nagrodę.

Kandydaci do Złotej Piłki 2025

Na końcowej liście kandydatów do Złotej Piłki 2025 znajduje się 30 piłkarzy i 30 piłkarek. Nagroda zostanie przyznana w poniedziałek (22 września) na uroczystej gali, która odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet.

Nominowani do Złotej Piłki 2025 – mężczyźni:

Jude Bellingham – Real Madryt

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain

Désiré Doué – Paris Saint-Germain

Denzel Dumfries – Inter Mediolan

Serhou Guirassy – Borussia Dortmund

Viktor Gyökeres – Sporting CP/ Arsenal

Erling Haaland – Manchester City

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Harry Kane – Bayern Monachium

Chwicza Kwaracchelia – Napoli/ Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski – FC Barcelona

Alexis Mac Allister – Liverpool

Lautaro Martínez – Inter Mediolan

Kylian Mbappé – Real Madryt

Scott McTominay – Napoli

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

João Neves – Paris Saint-Germain

Michael Olise – Bayern Monachium

Cole Palmer – Chelsea

Pedri – FC Barcelona

Raphinha – FC Barcelona

Declan Rice – Arsenal

Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain

Mohamed Salah – Liverpool

Virgil van Dijk – Liverpool

Vinícius Júnior – Real Madryt

Vitinha – Paris Saint-Germain

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen/ Liverpool

Lamine Yamal – FC Barcelona

Głównymi faworytami do zdobycia najważniejszej nagrody są Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele. W szerszym gronie kandydatów wymienia się również Pedriego, Raphinhę, Vitinhę oraz Nuno Mendesa.

Nominacje do Złotej Piłki 2025 – kobiety:

Sandy Baltimore – Chelsea

Barbra Banda – Orlando Pride

Aitana Bonmatí – FC Barcelona

Lucy Bronze – Chelsea

Klara Bühl – Bayern Monachium

Mariona Caldentey – Arsenal

Sofia Cantore – Washington Spirit

Steph Catley – Arsenal

Temwa Chawinga – Kansas City Current

Melchie Dumornay – Olympique Lyon

Emily Fox – Arsenal

Cristina Girelli – Juventus

Esther González – NY/NJ Gotham FC

Caroline Graham Hansen – FC Barcelona

Hannah Hampton – Chelsea

Pernille Harder – Bayern Monachium

Patri Guijarro – FC Barcelona

Amanda Gutierres – Palmeiras

Lindsey Heaps – Olympique Lyon

Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal

Frida Leonhardsen-Maanum – Arsenal

Marta – Orlando Pride

Clara Mateo – Paris FC

Ewa Pajor – FC Barcelona

Clàudia Pina – FC Barcelona

Alexia Putellas – FC Barcelona

Alessia Russo – Arsenal

Johanna Rytting Kaneryd – Chelsea

Caroline Weir – Real Madryt

Leah Williamson – Arsenal

Mariona Caldentey jest jedną z głównych faworytek do Złotej Piłki 2025. W barwach Arsenalu poprowadziła zespół do triumfu w Lidze Mistrzyń, notując aż 23 gole i 18 asyst, a jej forma została nagrodzona tytułem Piłkarki Roku w WSL. Choć nie zdobyła mistrzostwa Europy, jej gol w finale tylko podkreślił, że ostatni rok należał właśnie do niej.

Kto wygrał Złotą Piłkę 2024?

Złotą Piłkę 2024 wśród mężczyzn wygrał Rodri, który wyprzedził Viniciusa Juniora. Ten wybór wzbudził dość duże kontrowersje. Natomiast w kategorii kobiet nagrodę dostała bezkonkurencyjna Aitana Bonmati.