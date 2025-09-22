Złota Piłka 2025

Kandydaci do Złotej Piłki 2025
Na końcowej liście kandydatów do Złotej Piłki 2025 znajduje się 30 piłkarzy i 30 piłkarek. Nagroda zostanie przyznana w poniedziałek (22 września) na uroczystej gali, która odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet.
Nominowani do Złotej Piłki 2025 – mężczyźni:
- Jude Bellingham – Real Madryt
- Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
- Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain
- Désiré Doué – Paris Saint-Germain
- Denzel Dumfries – Inter Mediolan
- Serhou Guirassy – Borussia Dortmund
- Viktor Gyökeres – Sporting CP/ Arsenal
- Erling Haaland – Manchester City
- Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
- Harry Kane – Bayern Monachium
- Chwicza Kwaracchelia – Napoli/ Paris Saint-Germain
- Robert Lewandowski – FC Barcelona
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Lautaro Martínez – Inter Mediolan
- Kylian Mbappé – Real Madryt
- Scott McTominay – Napoli
- Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
- João Neves – Paris Saint-Germain
- Michael Olise – Bayern Monachium
- Cole Palmer – Chelsea
- Pedri – FC Barcelona
- Raphinha – FC Barcelona
- Declan Rice – Arsenal
- Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
- Mohamed Salah – Liverpool
- Virgil van Dijk – Liverpool
- Vinícius Júnior – Real Madryt
- Vitinha – Paris Saint-Germain
- Florian Wirtz – Bayer Leverkusen/ Liverpool
- Lamine Yamal – FC Barcelona
Głównymi faworytami do zdobycia najważniejszej nagrody są Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele. W szerszym gronie kandydatów wymienia się również Pedriego, Raphinhę, Vitinhę oraz Nuno Mendesa.
Nominacje do Złotej Piłki 2025 – kobiety:
- Sandy Baltimore – Chelsea
- Barbra Banda – Orlando Pride
- Aitana Bonmatí – FC Barcelona
- Lucy Bronze – Chelsea
- Klara Bühl – Bayern Monachium
- Mariona Caldentey – Arsenal
- Sofia Cantore – Washington Spirit
- Steph Catley – Arsenal
- Temwa Chawinga – Kansas City Current
- Melchie Dumornay – Olympique Lyon
- Emily Fox – Arsenal
- Cristina Girelli – Juventus
- Esther González – NY/NJ Gotham FC
- Caroline Graham Hansen – FC Barcelona
- Hannah Hampton – Chelsea
- Pernille Harder – Bayern Monachium
- Patri Guijarro – FC Barcelona
- Amanda Gutierres – Palmeiras
- Lindsey Heaps – Olympique Lyon
- Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal
- Frida Leonhardsen-Maanum – Arsenal
- Marta – Orlando Pride
- Clara Mateo – Paris FC
- Ewa Pajor – FC Barcelona
- Clàudia Pina – FC Barcelona
- Alexia Putellas – FC Barcelona
- Alessia Russo – Arsenal
- Johanna Rytting Kaneryd – Chelsea
- Caroline Weir – Real Madryt
- Leah Williamson – Arsenal
Mariona Caldentey jest jedną z głównych faworytek do Złotej Piłki 2025. W barwach Arsenalu poprowadziła zespół do triumfu w Lidze Mistrzyń, notując aż 23 gole i 18 asyst, a jej forma została nagrodzona tytułem Piłkarki Roku w WSL. Choć nie zdobyła mistrzostwa Europy, jej gol w finale tylko podkreślił, że ostatni rok należał właśnie do niej.
Kto wygrał Złotą Piłkę 2024?
Złotą Piłkę 2024 wśród mężczyzn wygrał Rodri, który wyprzedził Viniciusa Juniora. Ten wybór wzbudził dość duże kontrowersje. Natomiast w kategorii kobiet nagrodę dostała bezkonkurencyjna Aitana Bonmati.