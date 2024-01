Początkowo przewidywano, że Joelinton wypadnie z gry na półtora miesiąca. Nowe badania medyczne wykazały jednak, że zawodnik Newcastle United może pauzować do końca tego sezonu Premier League.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Joelinton

27-letni Brazylijczyk nabawił się kolejnego urazu uda

Jego przerwa w grze będzie dłuższa niż zakładano

Joelinton może już nie wrócić na plac gry w tym sezonie

Poważna kontuzja Joelintona

Pomocnik Newcastle United już w przeszłości często zmagał się z problemami z udem. Uraz ten odnowił się podczas niedawnego meczu z Sunderlandem, który rozegrano 6 stycznia.

Początkowo menedżer Eddie Howe był pełen optymizmu i liczył, że będzie miał do dyspozycji tego zawodnika za mniej niż sześć tygodni. Nowe badania medyczne sugerują jednak, że Joelinton wypada z gry do końca tego sezonu.

Nie wiadomo jeszcze czy Brazylijczyk będzie musiał poddać się operacji. Jeśli potwierdzą się najgorsze obawy to czeka go od cztery do pięciu miesięcy poza grą.

To złe wiadomości dla Srok, które zajmują aktualnie 10. miejsce w tabeli angielskiej Premier League.

