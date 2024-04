Liverpool powinien dokonać tego transferu. Arne Slot byłby zadowolony

Liverpool musi dokonać wzmocnień, jeśli chce walczyć o najwyższe cele w przyszłym sezonie. Dziennikarz Cristian Willaert zaproponował The Reds ciekawego piłkarza.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot obejmie Liverpool

Następcą Juergena Kloppa w Liverpoolu zostanie Arne Slot. Holenderski szkoleniowiec pracuje obecnie w Feyenoordzie, z którym w poprzedniej edycji rozgrywek Eredivisie wywalczył mistrzostwo kraju. Wybór budzi różne emocje w gronie kibiców i ekspertów, ponieważ trener nie pracował jeszcze w klubie z europejskiej czołówki.

Media momentalnie rozpoczęły spekulacje na temat tego, jakich wzmocnień dokona Liverpool. Nie da się ukryć, że na decyzje transferowe niemały wpływ będzie miał Arne Slot. Właśnie dlatego z The Reds są łączeni holenderscy piłkarze.

Mats Wieffer idealnym kandydatem

Dziennikarz Cristian Willaert w jednym z programów stacji ESPN wytypował zawodnika, który mógłby ożywić środek pola Liverpoolu. Jest nim Mats Wieffer, czyli defensywny pomocnik Feyenoordu, który w tym sezonie wyróżnił się w Eredivisie.

– Myślę, że Wieffer uczyniłby Liverpool silniejszym. […] Jeśli spojrzysz na to, czego Liverpoolowi brakuje w przypadku nowego pomocnika, to kreatywności i chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę nożną. W dawnych czasach zawsze mieli zbieraczy piłek, którzy neutralizowali duże niebezpieczeństwo, a teraz trochę im tego brakuje. Wieffer to jeden z najlepszych zdobywców piłek w Europie – ocenił Willaert.

Warto dodać, że 24-letni pomocnik ma na koncie dziewięć występów w reprezentacji Holandii i prawdopodobnie będzie pewnym punktem Oranje na zbliżającym się Euro 2024.

Czytaj dalej: Van Dijk trafi do Bundesligi? Odejście z Liverpoolu coraz bliżej