Vincent Kompany rozmawiał z dziennikarzami przed spotkaniem Burnley – Luton

Trener The Clarets nie zamierzał ułatwiać zadania rywalom w walce o utrzymanie w Premier League

Wobec tego nadal nie wiemy, czy Jordan Beyer, Lyle Foster i Charlie Taylor są gotowi do gry

Premier League. Kompany utrudnia zadanie rywalom przed ważnym meczem

Burnley podejmuje Luton w piątkowym spotkaniu 21. kolejki Premier League. Ten mecz ma ogromne znaczenie dla sytuacji obu ekip – gospodarze zajmują 19. lokatę, natomiast goście plasują się na 18. pozycji i mają cztery punkty przewagi nad ekipą z Turf Moor. Do bezpiecznego miejsca The Clarets tracą pięć oczek, a The Hatters tylko jedno.

Vincent Kompany, szkoleniowiec gospodarzy, na konferencji prasowej poprzedzającej zbliżający się mecz przyjął z góry “ustaloną” taktykę i postanowił… nie zdradzić absolutnie nic na temat kontuzji swoich podopiecznych.

– Zamierzam wrzucić Crabbersa (Simona Crabtree, szefa działu mediów) pod autobus. Poradził mi, żeby dziś nic nie mówić nic o kontuzjach. Powiedziałem mu – wiesz co, chociaż raz dałeś mi dobrą radę, skorzystam z niej. Dużo mówi, ale od czasu do czasu wiem, kiedy warto go posłuchać. Nic nie powiem, pójdę za jego radą. Wolę to niż kłamać.

Kompany's Luton Press Conference | PREVIEW | Burnley v Luton Town https://t.co/8t9X3B0CH3 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 11, 2024

W ten sposób trener Burnley postanowił utrudnić zadanie swoim rywalom. Mecz na Turf Moor może mieć ogromne znaczenie w walce o utrzymanie w Premier League.