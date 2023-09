IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Ryan Gravenberch, Liverpool

Ryan Gravenberch odmówił wjazdu na zgrupowanie reprezentacji Holandii

Piłkarz woli spędzić ten czas pod okiem Jurgena Kloppa

Ostatnio pomocnik dołączył do Liverpoolu

Treningi pomogą w walce o skład?

Kilka dni temu Liverpool oficjalnie potwierdził transfer Ryan’a Gravenberch’a do swojego klubu. “The Reds” sprowadzili Holendra za około 45 milionów euro. Holender podpisał pięcioletni kontrakt. Teraz zawodnik ma walczyć o miejsce w składzie ekipy z Anfield, ale aby się to udało potrzebuje więcej czasu pod okiem Jurgena Kloppa.

Dobrą okazją do tego, aby przypodobać się nowego szkoleniowcowi jest przerwa na kadrę. 21-latek postanowił to wykorzystać i zostać w nowym klubie, zamiast jechać na kadrę. Warte uwagi jest to, że pomocnik i tak zagrałby w reprezentacji do lat 21, ponieważ Ronald Koeman nie powołał go do seniorskiej drużyny. Tym samym najbliższy tydzień spędzi na treningach z Liverpoolem.

Czytaj więcej: Pomocnika Arsenalu czeka długi rozbrat z boiskiem