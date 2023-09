Thomas Partey podczas jednego z treningów Arsenalu doznał kontuzji mięśni nogi. Mikel Arteta ostrzegał, że uraz wygląda na poważny i znalazło to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ghańczyk będzie pauzował minimum przez sześć tygodni.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Thomas Partey

Podczas jednego z treningów Arsenalu, Thomas Partey doznał kontuzji mięśniowej

Ghańczyk ma pauzować minimum przez sześć tygodni

Celem Kanonierów jest doprowadzenie pomocnika do zdrowia po październikowej przerwie reprezentacyjnej

Partey nie zagra minimum przez półtora miesiąca

W minionym tygodniu Thomas Partey doznał kontuzji podczas jednego z treningów Arsenalu. Badania wykazały uraz mięśni górnej części nogi. Już na jednej z konferencji prasowych Mikel Arteta ostrzegał, że sytuacja wygląda na poważną.

Taką też okazała się w rzeczywistości. Jak donosi Daily Mail, według sztabu Kanonierów, reprezentanta Ghany czeka minimum sześć tygodni przerwy. Mowa o minimum, bo, znając historię urazów 30-latka, powrót do zdrowia może potrwać znacznie dłużej. Wielkim celem klubu jest przywrócenie pomocnikowi zdrowia na tyle, by wrócił do gry po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Wówczas byłby dostępny dla trenera na prestiżowe derby Londynu z Chelsea w ramach Premier League.

Nawet zakładając optymistyczny scenariusz, Ghańczyka ominie minimum siedem spotkań, w tym dwa w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Partey w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił trzy gole w Premier League.

